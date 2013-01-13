توسعه کردستان در گرو تقویت بخش کشاورزی/ 1264 طرح توسعه کشاورزی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله میرزائی اصل در جلسه کار گروه طرح توسعه کشاورزی شهرستان سنندج اظهار داشت: در استان کردستان به واسطه منابع عظیم آب و خاک بخش کشاورزی محور توسعه همه جانبه است و تقویت زیر ساخت های این حوزه باید در برنامه ریزی های خرد و کلان لحاظ شود.

وی افزود: مدیران و مسئولین دستگاه های اجرائی باید فعالیت و تلاش در بخش کشاورزی را خدمتی ماندگار به مردم و رشد و ترقی استان بدانند.

فرماندار سنندج ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون هزار و 264 طرح با صرف اعتباری بالغ بر 547 میلیارد ریال در کارگروه طرح توسعه کشاورزی شهرستان سنندج مصوب شده است که از این تعداد تاکنون 93 میلیارد و 900 میلیون ریال پرداخت شده است.

میرزائی اصل یادآور شد: تا کنون از مجموع اعتبارات اختصاص یافته برای طرح های مصوب در کارگروه تنها 17 درصد آن از سوی بانک ها پرداخت شده است که این عملکرد شایسته شهرستان مرکز استان نیست.

وی در ادامه بیان کرد: در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی نیز 200 طرح کشاورزی با اعتبار 242 میلیارد و 280 میلیون ریال به تصویب رسیده که این طرح ها زمینه ایجاد و تثبیت شغل برای 199 نفر را فراهم کرده است.

فرماندار سنندج از تصویب تعداد پنج طرح جدید کشاورزی جمعا با اختصاص 70 میلیارد و 900 میلیون ریال اعتبار خبرداد و افزود: این طرح ها برای 26 نفر ایجاد شغل می کند.

قرآن کریم آیین نامه زندگی و قانون اساسی جامعه انسانی است

میرزائی اصل در جمع مردم روستای کانی مشکان و در مراسم جانمایی قرآن تاریخی این روستا گفت: با استنباط از آیات متعدد قرآنی می توان دریافت که قرآن کریم همسنگ با خلقت تمام آفرینش معرفی شده است.

وی اظهار داشت: کتاب آسمانی ما مسلمانان تکیه گاه سایر کتب آسمانی است و موجب هدایت تمام بشریت به صراط مستقیم است راهی که استوارترین راه هاست.

فرماندار سنندج ادامه داد: قرآن کریم آیین نامه زندگی و قانون اساسی جامعه انسانی و بهره مندی و پیروی از این دستورالعمل موجب توفیق دنیا و آخرت است.

میرزائی اصل با بیان اینکه نمود و تجلی برکات و آثار معنوی قرآن در ایمان و عمل به آن است، یادآور شد: تمامی اعمال ما تنها در صورتی ارزشمند و مقبول است که در راه خداوند و در راستای کسب رضایت الهی و همراه با عمل به موازین قرآنی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعدادی از طرح های اجراء شده و در دست اقدام در روستای کانی مشکان، بیان کرد: نظام اسلامی ما که به برکت قرآن به پیروزی رسید و استمرار یافته است، خود را مکلف به خدمتگزاری به مردم می داند چرا که مردم صاحب انقلاب و پشتوانه اصلی نظام هستند.

فرماندار سنندج گفت: تهدیدها، تحریم های مختلف، تبلیغات سوء و منفی و القاء اسلام هراسی از سوی استکبار جهانی تنها به دلیل ترس آنان از نفوذ روز افزون انقلاب اسلامی در جهان است.

میرزائی اصل اظهار داشت: تجربه سی ساله گذشته نشان می دهد که گذشتن از برهه های حساس و پیروزی در مقابل توطئه هاو ترفندهای دشمنان تنها با مشارکت و همدلی مردم میسراست.