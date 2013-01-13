  1. بین الملل
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۱۴

رهبر حزب مخالف ترکیه عازم چین شد

رهبر حزب مخالف ترکیه عازم چین شد

رهبر مهمترین حزب مخالف و اوپوزیسیون ترکیه عازم چین شد تا با رهبران این کشور دیدار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورد بولتن، کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه این کشور را به مقصد چین ترک کرد.

وی قرار است تا 18 ژانویه در چین بماند و طی این مدت با رهبران و مقام های ارشد چین و حزب کمونیست دیدار کند.

قلیچدار اوغلو میهمان حزب کمونیست چین خواهد بود و در این سفر وی را تعدادی از بازرگانان ترک و هیئتی از رسانه های ترکیه همراهی می کنند.

گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که بحران در سوریه در کانون گفتگوهای این مقام ترک با مقام های چین خواهد بود.

همچنین مواضع دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در قبال سوریه از دیگر مسائل مهم در رایزنی های دو طرف خواهد بود.

مواضع دولت ترکیه در قبال سوریه از همان ابتدا به شدت مورد مخالفت احزاب اوپوزیسیون در ترکیه بوده است.

کد مطلب 1789539

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