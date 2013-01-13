به گزارش خبرگزاری مهر، رسول اکبری با اشاره به بهره مندی 77.30 درصد جمعیت روستایی آذربایجان غربی از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، افزود: این میزان تا پایان سال جاری به 79.10 درصد و بر اساس سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه به 92 درصد در حوزه روستاهای بالای 20 خانوار افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه 4.5 درصد از روستاها و 5 درصد از جمعیت روستایی کشور در آذربایجان غربی زندگی می کنند، اظهار داشت: 2 هزار و 834 روستا با 230 هزار و 709 خانوار و یک میلیون و 148 هزار و 32 نفر جمعیت در روستاهای آذربایجان غربی ساکن و به کشاورزی و دامداری مشغول هستند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی با اعلام اینکه به لحاظ نسبت تعداد روستاهای بالای 20 خانوار استان در کشور دارای رتبه دوم است، ادامه داد: نسبت تعداد روستاهای بالای 20 خانوار در سطح کشور به کل روستاها 59 درصد بوده و این در حالی است که نسبت مذکور در استان 77.5 درصد بوده و تعهد شرکت آب و فاضلاب روستایی در آبرسانی به روستاهای اولویت دار بالای 20 خانوار 18.5 درصد بیشتر از متوسط کشور است.

وی از افزایش 20.5 درصدی تعداد مشترکان نسبت به سال 87 خبر داد و با اشاره به اینکه هم اکنون 216 هزار و 143 فقره انشعاب در یک هزار و 772 روستا فعال است، ادامه داد: برای افزایش خدمات رسانی میزان اعتبارات و سرمایه گذاریهای انجام گرفته از سال 77 لغایت پایان آذرماه سال 91 به میزان یک هزار و 800 میلیارد ریال بوده و از این اعتبارات مبلغ یک هزار و 540 میلیارد ریال در دولت نهم و دهم سرمایه گذاری شده است.

افزایش 2.9 درصدی شاخص بهره مندی روستائیان از آب شرب سالم



وی با اشاره به پیش بینی افزایش شاخص بهره مندی به میزان 2.9 درصد در سال 91 و لزوم هزینه اعتباری بالغ بر 540 میلیارد ریال تا پایان سال مالی که از این میزان تا کنون 178 میلیارد ریال محقق شده، ادامه داد: سال گذشته 125 روستا با جمعیتی بالغ بر 68 هزار و 413 نفر با اعتباری بالغ بر 182 هزار و 92 میلیون ریال از آب آشامیدنی بهره مند شدند.

اکبری با اشاره به اینکه امسال نیز 53 روستا با جمعیت بالغ بر 31 هزار و 432 نفر با اعتبار 111 هزار میلیون ریال بهره مند شدند، اعلام کرد: از 2 هزار و 834 روستای دارای سکنه 705 روستا در دست اجرا بوده که با تخصیص اعتبار برای پروژه های نیمه تمام به میزان 432 هزار و 678 میلیون ریال، شاخص بهره مندی از 77.23 به 83.5 درصد ارتقا پیدا می کند.

این مسئول با بیان اینکه از تعداد پروژه های در دست اجرا برای تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی421 پروژه از پیشرفت بالای 70 درصد برخوردار است، ادامه داد: هم اکنون 13 آزمایشگاه ثابت میکروبی، 2 آزمایشگاه ثابت شیمی، یک آزمایشگاه ریز آلاینده معدنی و 13 آزمایشگاه سیار تحت نظارت با آب و فاضلاب روستایی استان همکاری می کنند.

وی با اشاره به وضعیت موجود تاسیسات شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی، یادآور شد: 677 حلقه چاه، 649 دهنه چشمه، 9 هزار و 253 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع آب، 139 هزار و 450 مترمکعب ظرفیت مخازن و 2 هزار و 50 لیتر در ثانیه ظرفیت تامین آب در استان است.

اجرای 8 پروژه دفع پس آب روستایی در آذربایجان غربی

اکبری با بیان اینکه این شرکت امسال حفر 47 چاه، بهسازی 81 دهنه چشمه، اصلاح و توسعه خطوط انتقال و شبکه توزیع آب هزار کیلومتر، احداث 137 مخزن ذخیره آب با حجم 6 هزار و 365 متر مکعب را در دستور کار دارد،گفت: این شرکت حفر 180 حلقه چاه، بهسازی 297 دهنه چشمه، اصلاح و توسعه خطوط انتقال و شبکه توزیع آب به مسافت 3 هزار و 601 کیلومتر و احداث 473 باب مخزن ذخیره آب با حجم 28 هزار و 90 متر مکعب را برنامه ریزی کرده است.

وی از انجام آبرسانی سیار به 86 روستا با 8 هزار و 464 خانوار و 40 هزار و 115 نفر جمعیت خبر داد و اظهار داشت: برنامه ریزی و تدوین فعالیتهای مرتبط با هدر رفت ظاهری در اداره آب، تهیه سیستم نرم افزاری جامع و تحت شبکه امور مشترکان به منظور ایجاد وحدت و رویه در ارائه خدمات و تعویض به موقع کنتورهای خراب موجب کاهش هدر رفت ظاهری از 37.84 درصد در پایان سال 88 به میزان 29 درصد در سال 90 شده و این رقم تا پایان برنامه پنجم توسعه به 23 درصد کاهش می یابد.

وی با اشاره به اجرای طرح سامانه دفع فاضلاب روستایی آذربایجان غربی، ادامه داد: 8 طرح دفع پس آب روستایی با تعداد 6 هزار و 977 خانوار و بالغ بر 35 هزار نفر جمعیت با اعتبار هزینه شده بیش از 115 میلیارد ریال طی سال 91 در دست اجرا بوده که از این تعداد 3 طرح در روستاهای سیلاب، گوگ تپه و قولنجی به بهره برداری رسیده است.