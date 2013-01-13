نمایشگاه "تصویری از کودک" در بجنورد گشایش یافت

مسعود جزمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صبح یکشنبه نمایشگاه تصویری از کودک شامل آثار هنری هنرمند جوان بجنوردی؛ ندا رئوفیان در محل مجتمع فرهنگی هنری نگارخانه بجنورد آغاز به کار کرد.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه 38 اثر از این هنرمند در رشته تصویر سازی به نمایش درآمده است، اظهار داشت: آثار به نمایش درآمده شامل تصویرسازی های کتاب کودک است اما ندا رئوفیان علاوه بر رشته تصویرسازی در رشته های هنری عکاسی، گرافیک، طراحی، حجم، سفال و نقاشی با تکنیک های مختلف نیز به خلق آثار هنری می پردازد.

به گفته جزمی ندا رئوفیان پیش از این در استان خراسان رضوی در زمینه نقاشی های دیواری فعالیت می کرده و چندین اثر هنری نیز بر دیوارهای میادین معروف مشهد ترسیم کرده است.

وی در ادامه افزود: نمایشگاه آثار این هنرمند از امروز تا 28 دی ماه به مدت پنج روز دایر خواهد بود و علاقه مندان می توانند صبح ها از ساعت 9 الی 12 و عصرها نیز از ساعت 17 الی 19 برای بازدید از این نمایشگاه اقدام کنند.



