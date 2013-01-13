  1. سیاست
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۱۱

با رای نمایندگان اعلام شد:

مخالفت مجلس با دو فوریت طرح حفظ و صیانت جنگل های کشور

مخالفت مجلس با دو فوریت طرح حفظ و صیانت جنگل های کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح حفظ و صیانت از جنگل های کشور مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی طرح دو فوریتی حفظ و صیانت از جنگل های کشور را در دستور کار داشتند.

این طرح با 42 امضا به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است.

طراحان این طرح در توجیه آن نوشته اند: جنگل ها علاوه بر تاثیرات حیاتی بر محیط زیست، انسان و پالایش هوا که اصلی ترین نیاز انسان برای ادامه حیات است در جلوگیری از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل عامل بسیار مهمی است و بهتر است برای صیانت از منابع ملی و حفظ جنگل ها برای نسل های آینده و زندگی سالم و بهره گیری شهروندان از هوای پاک و جلوگیری از باران هایی که رحمت الهی هستند به صورت سیلاب  در بهره برداری از جنگل ها ممانعت جدی به عمل آورده و نسبت به نگهدار یاین ثروت ملی تلاش شود.

مخالفان دو فوریت این طرح اما معتقدند اشتغال عده ای از افراد مرتبط به جنگل هاست و ممنوعیت قطع درخت جنگل ها برای مدت 5 سال که در این طرح ذکر شده است موجب بیکاری عده زیادی می شود.

از طرفی دیگر برخی نمایندگان معتقدند مباحث مهمتری در کشور وجود دارد و به لحاظ ضرورت طرح مذکور دارای مولفه های لازم برای بررسی فوری نیست.

متن طرح حفظ صیانت از جنگل های کشور به این شرح است:

ماده واحده: قطع درختان جنگل ها در کل کشور برای مدت 5 سال ممنوع است

تبصره 1- موارد استثنا صرفا با پیشنهاد سازمان جنگل ها و مراتع و تایید وزیر جهاد کشاورزی مجاز است

تبصره 2- گزارش عملکرد هر 6 ماه به مجلس شورای اسلامی (کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ارائه گردد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس پس از استماع موافق و مخالف با 62 رای موافق، 93 رای مخالف و 21 رای ممتنع از 242 نماینده حاضر با دو فوریت این طرح موافقت نکردند. بنابراین طرح مذکور به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 1789545

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