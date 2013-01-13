دعوت به ائتلاف بزرگ هوای پاک/انتقاد از جناحی کردن آلودگی هوا

محمد هادی حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: این ائتلاف بنا به پیشنهاد تعدادی از متخصصین و تشکلهای زیست‌محیطی با هدف فصل‌الخطاب قرار دادن منویات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم ایجاد التهاب در کشور تا زمان انتخابات با ایجاد همگرایی در بخشهای مرتبط، فضای فرافکنی و انتقاد را مدیریت کرده و تبدیل به مباحث کارشناسی و مدیریتی و حمایت از برنامه‌های اجرایی در بدنه اجرایی کشور می کند، زیرا مردم از روند جناحی کردن مسائل آلودگی هوا خسته شده و به دنبال نتایج کاهش آلودگی هوا هستند.

انتقاد از جناحی کردن مسئله آلودگی هوا / لزوم تغییر در مدیریت آلودگی هوا

رئیس ستاد محیط‌زیست و توسعه پایدار شهردار‌ی تهران در ادامه با اشاره به اینکه آلودگی هوای تهران اکنون به عنوان یک معضل ملی مطرح است اظهار کرد: با توجه به اصل 50 قانون اساسی که تاکید دارد حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی است لذا موضوع آلودگی هوا به صورت مشخص وظیفه یک یا چند دستگاه نیست بلکه باید همه سازمانها، نهادها و احزاب و بخشهای مختلف در این زمینه مشارکت کنند.

حاشیه های آلودگی هوا پر رنگ تر از متن آن است

وی در ادامه با اشاره به اینکه در مدیریت آلودگی هوا چه به صورت رسمی و غیر رسمی باید تغییراتی ایجاد شود افزود: فضای فعلی آلودگی هوا در فضای رسانه‌ای و سیاسی متاسفانه فضای ‌مدیریت پینگ پنگی است و همه توپ را به زمین هم می اندازند.

حید زاده خاطر نشان کرد: هم اکنون کمترین جریان به سمت متن آلودگی است و همه به حاشیه‌ها توجه دارند که این عامل عواقب بسیار بدی را به دنبال دارد که مهمترین نشانه آن افزایش میزان آلودگی هوا است.

این مقام مسئول در شهرداری با اشاره به اینکه که در شرایط حساس سیاسی حال حاضر کشور بسیاری از رسانه‌های بیگانه از ‌موضوع تعطیلی شهر تهران به دلیل آلودگی هوا سوء استفاده می‌کنند افزود: همانند موضوع دیپلماسی هسته‌ای ما در موضوع آلودگی هواباید به یک همگرایی بین همه سلایق علمی‌، اجتماعی و سیاسی در داخل نظام برسیم و از فرافکنی و متهم کردن یکدیگر جلوگیری کنیم که این دلیل برسانسور انتقاده‌های سازنده و کارشناسانه نخواهد بود.

حیدرزاده گفت نباید اجازه دهیم فضای رسانه‌ای کشوردر این زمینه ملتهب شود همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند که تا زمان انتخابات اجازه ندهیم کشور در هیچ زمینه‌ای ملتهب شود.

رئیس ستاد محیط زیست با اشاره به اینکه در بحث هسته‌ای همه گرایشهای سیاسی و علمی داخل نظام به یک همگرایی رسیده‌اند که این رمز موفقیت در این زمینه بوده است گفت در دیپلماسی هسته ای به دلیل هم‌گرایی که بین سلایق سیاسی در داخل نظام ایجاد شد توانسته‌ایم موضوع را خوب مدیریت کنیم و توفیقات علمی را کسب کنیم .

تشکیل ائتلاف برای جلوگیری از سوءاستفاده های داخلی و خارجی

وی در ادامه خاطر نشان کرد: بنا به نظرات کارشناسانه تعدادی از تشکلهای زیست محیطی و متخصصین محیط زیست به منظوررسیدن به یک انسجام در مدیریت آلودگی هوا، اولویت قرار دادن حفظ سلامت شهروندان، جلوگیری از فضای ملتهب در این بخش و همچنین جلوگیری از بعضی سوء استفاده‌های داخلی و خارجی پیشنهاد یک ائتلاف بزرگ را در این زمینه داده ایم.

وی با اشاره به اینکه در این ائتلاف چند بخش مهم حضور دارند گفت: این بخشها شامل مسئولین اجرایی کشور درحوزه‌های مرتبط شامل روسای سازمان محیط زیست در بعد از انقلاب، متخصصین و اساتید دارای سوابق علمی، تشکلهای زیست محیطی مرتبط با آلودگی هوا، فراکسیون محیط زیست مجلس، صنایع مرتبط از جمله خودروساز و صنایع سوخت، همچنین نمایندگان رسانه ها هستند.

دعوت از تمام معاونان رئیس جمهور

حیدرزاده در ادامه با اشاره به دعوت از مسئولین امر در این ائتلاف بزرگ گفت از محمد جواد محمد زاده، فاطمه واعظ جوادی، معصومه ابتکار و محمد هادی منافی روسای سازمان محیط زیست بعد از انقلااب، دکتر یوسف حجت دکتر ناصر محرم نژاد، دکتر متصدی، دکتر اطیلیان و اساتید متخصص در موضوع آلودگی هوا در کنار سایر گروههای مورد اشاره در این ائتلاف دعوت به عمل آمده است.

حیدرزاده در ادامه افزود: این ائتلاف جلسات مستمری خواهد داشت و نگاه آن نقد نبوده بلکه استفاده از تجربیات مسئولین در بعد از انقلاب، همچنین استفاده از تجارب بین المللی جهت برنامه‌ریزی برای آینده وبردن فضای انتقاد به سمت فضای مباحث کارشناسی و مدیریتی است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: این ائتلاف به عنوان یک سازمان غیررسمی باید کمک فکری علمی و اجتماعی به سازمانهای رسمی که شامل دستگهای حاکیمتی است کند تا سازمانهای رسمی که متولی کار در این زمینه هستند نیز به طور جدی کارشان را پیگیری کنند .

حیدرزاده در ادامه با اشاره به اینکه این ائتلاف در هفته هوای پاک تشکیل خواهد شدگفت :پیشنهاد ما این است که این ائتلاف جلساتی را در صورت نیاز با ریاست جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و مسئولین اجرای داشته باشد که همگرایی را بیشتر کرده و به نوعی در بهبود وضعیت آلودگی هوا کمک کند.