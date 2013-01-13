مرگ سالانه 88 هزار ایرانی بر اثر عفونت های بیمارستانی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر منصوریان صبح یکشنبه در کارگاه آموزشی یک روزه بهداشت محیط و کنترل عفونت های بیمارستانی در جمع پزشکان، پرستاران و کادر بهداشتی درمانی شهرستان دامغان با اشاره به اینکه سالانه 88 هزار نفر در کشورمان بر اثر عفونت های بیمارستانی می میرند اظهار داشت: این میزان مرگ و میر 10 درصد علت مرگ و میر را در کشورمان تشکیل می دهد.

وی یادآور شد: علت اصلی این میزان مرگ و میر بر اثر عفونت های بیمارستانی نداشتن آگاهی افراد مراجعه کننده به بیمارستان ها و کادر درمانی مشغول به فعالیت در مراکز بهداشتی و درمانی است.

منصوریان تصریح کرد: باید با تشکیل کارگاه های آموزشی در مراکز بهداشتی و درمانی بتوانیم سطح آگاهی و اطلاعات کادر درمانی و مردم را از نوع بیماری ها و عواقب بعد از آن افزایش دهیم.

معاون مرکز بهداشت دامغان بیان داشت: اگر بهداشت محیط و فردی رعایت شود ما شاهد هیچگونه مرگ و میر بر اثر عفونت های بیمارستانی نخواهیم بود.

منصوریان گفت: در سطح کشور 110 هزار تخت بیمارستانی وجود دارد که اگر موارد بهداشتی در این مراکز رعایت نشود آمار فوت بر اثر عفونت های بیمارستانی افزایش پیدا خواهد کرد.

در این کارگاه که از سوی مرکز بهداشت دامغان تشکیل شد در خصوص کنترل بیماری های عفونی، اهمیت رعایت بهداشت فردی و شناسایی بیماری ها بحث و تبادل نظر شد.