به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی داوران قضاوت دیدار صبای قم و الشباب امارات از مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا را برعهده "عبدالمالک بن عبدالبشیر" از سنگاپور قرار داد.

عبدالبشیر را در امر قضاوت این مسابقه، دو کمک‌ داور سنگاپوری به نام‌های "لی‌تیز لیانگ" و "لی‌کوک هنگ" همراهی می‌کنند. "سخبیر سینگ" هم از این کشور داور چهارم مسابقه خواهد بود.

"معتصم فارسی سلیمان" از اردن ناظر این بازی است و "آوین عبدالکریم سایدحسون" از اردن هم وظیفه نظارت بر عملکرد داوران این مسابقه را برعهده خواهد داشت.

دیدار تیم‌های فوتبال صبای ایران و الشباب امارات از مرحله پلی‌آف رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا روز شنبه بیست و یکم بهمن‌ماه سال جاری در ورزشگاه یادگار امام(ره) قم برگزار می‌شود.

برنده این مسابقه جواز حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را بدست می‌آورد و در گروه B با تیم‌های لخویا قطر، الاتفاق عربستان و پاختاکور ازبکستان به رقابت خواهد پرداخت.