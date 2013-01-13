به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم "گرامیداشت هفته هوای پاک" در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه از شوخی های شما چنین استنباط می شود که حادثه شین آباد را بی جهت به شما ربط می دهند گفت: این حادثه کاملاً به من مربوط است و تا آخرین ثانیه پای آن هستم.

وی در پاسخ مهر در خصوص تکلیف دانش آموزانی که بنا بر در خواست تیم پزشکی از رییس جمهور برای مداوا باید به خارج از کشور منتقل شوند چیست گفت: تصمیم گیری در این رابطه را به عهده تیم پزشکی گذاشته ایم ودر حال حاضر ثانیه به ثانیه این دانش آموزان تحت نظر پزشکان هستند و بر این اساس اقدام می کنیم.

حاجی بابایی اظهار داشت: همانطور که از روز اول اعلام کردم این دانش آموزان به هر مبلغ، هر جای دنیا و هر پزشکی که نیاز داشته باشند از امروز تا آخر عمرشان در خدمتشان هستیم.

به گفته وی، در حال حاضر 6 نفر از این دانش آموزان در اصفهان و سه نفر در مشهد بستری هستند.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به مهر در خصوص مطرح شدن مجدد طرح استیضاحش از سوی نمایندگان مجلس تصریح کرد: جای نمایندگان مجلس روی سر ماست و هر تصمیمی که بگیرند موجب خوشحالی من است.

در پاسخ به این سوال که شما مسئولیت اتفاقاتی را که در مدارس رخ می‌دهد می‌پذیرید؟ اظهار کرد: هر اتفاقی که در مدارس رخ دهد، اولین مسئول آن شخص وزیر است، اما آنچه که در خارج از مدارس اتفاق می‌افتد به عهده ما نیست.

وی همچنین در مورد هزینه سرویس مدارس نیز گفت: ما مسئول عبور و مرور و رفت و آمد به وسیله اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها نیستیم و تنها مسئولیت داخل مدارس را عهده داریم و مدیر مدرسه تنها به عنوان یک عضو برای پیوند میان دانش‌آموزان و دستگاه‌های مربوطه به منظور رفت و آمد آنها توسط سرویس مدارس اقدام می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تعلیم و تربیت نقش کلیدی و اساسی در تمام امور جامعه دارد، گفت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره‌ می‌کند که نقش تعلیم و تربیت در بحث "محیط زیست" بی‌بدیل و تعیین کننده است.



حاجی‌بابایی گفت: از خدایمان است که در مدارس درخت بکاریم، اما ایجاد فضای سبز نه تنها در مدارس بلکه در تمام محیط ها باید با کمک اعتبارات و فضا ایجاد شود.

وی ادامه داد: برای ایجاد فضای سبز همه ارگان‌های مربوطه اعم از شهردار، سازمان محیط زیست و غیره باید همکاری داشته باشند.