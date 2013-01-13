ورود زنان پلیس به یگان ویژه/ استفاده از یگان اسب سوار و سپکا برای کنترل اغتشاشات

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن کرمی در خصوص جذب پلیس زن در یگان های ویژه، اظهار داشت: طرح بکارگیری ماموران زن در یگان ویژه در سال جاری پیشنهاد شد، تا این یگان واحدی از ماموران زن را در اختیار داشته باشد و در مواقع بحران به گردانی عملیاتی تبدیل شوند.

وی با اشاره به اینکه کلیات ساختار اصلی این واحد تصویب و مورد موافقت فرمانده نیروی انتظامی قرار گرفته است، عنوان داشت: ماموریت های واحد زنان در یگان ویژه متناسب با عملیات ها، در بخش های شناسایی، حین عملیات، دستگیری، انتقال و بازجویی ها تعریف شده است.

فرمانده یگان ویژه پلیس تصریح کرد: اگر تا پایان امسال موفق به فعال کردن واحد ماموران زن نشویم به طور قطع در سال 92 اولین واحد پلیس زن در یگان ویژه آغاز بکار می کند.

وی با اشاره به اینکه خصوصیات و آموزش های این ماموران در یگان ویژه متفاوت است، بیان داشت: ماموران زن در یگان های ویژه پاسداران باید از نظر قدرت جسمانی و بدنی افرادی ورزیده و چابک باشند.

کرمی با بیان اینکه در حال حاضر ما تنها یک واحد برای بکارگیری ماموران زن در نظر گرفته ایم، اظهار داشت: این واحد در زمان های بحران می تواند به واحدی قوی تر تبدیل شود و باید توانمندی های این ماموران در یگان ویژه بالا باشد.

این مقام ارشد انتظامی به دیگر واحدهای موجود در این یگان نیز اشاره کرد و اذعان داشت: در حال حاضر واحدهای " اسواران یا اسب سواران" که واحد ویژه ای در برخورد با اغتشاشات و واحد " چترباز" که دارای پیشرفته ترین و ورزیده ترین چتربازان در سطح نیروهای مسلح است، در یگان ویژه فعال هستند.

وی ادامه داد: واحد رهایی گروگان با زبده ترین نیروها در کل کشور، "واحد سپکا" (واحد سگ های پلیس کارآگاهان ایران و سگ های پلیس کنترل اجتماعات) و "واحد دریایی" از دیگر زیر مجموعه های فعال در یگان ویژه هستند.



کرمی در پایان همچنین به واحد فعال خلع سلاح یا عملیات های ضد تروریستی در یگان ویژه نیز اشاره کرد و گفت: قرار است واحد تخصصی "ماموران زن" در یگان ویژه نیز، تا سال آینده به دیگر واحدهای تخصصی این یگان اضافه شود.