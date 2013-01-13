مهاجرت بانکداری از سیستم سنتی به الکترونیک

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نیلی ظهر امروز در نشست خبری دومین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با بیان اینکه همایش امسال به صورت هدفمندتر و با پرداختن به جزئیات بیشتری انجام می شود، گفت: بانکداری الکترونیک به دنبال تحقق بانکداری نوین است.



رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بیان داشت: بانک مرکزی از طریق این همایش می خواهد پیام مهاجرت بانکداری کشور از سیستم سنتی به الکترونیک را مطرح کند.

نیلی با اشاره به اینکه بانکداری نوین به دنبال در خدمت گرفتن فناوری برای کسب و کار است، بیان داشت: بانکها باید به زندگی مردم نزدیک شوند اما نه با افزایش شعبه و گسترش فیزیکی . در بانکداری چابک باید خدمات رسانی تسریع و متناسب با نیاز مشتریان ارائه شود.



تدوین برنامه راهبردی نظام بانکی



همچنین ناصر حکیمی نیز در این نشست خبری با بیان اینکه نظام جامع پرداخت در سالهای 81 و 82 در کشور ایجاد شد، گفت: نفوذ اجتماعی استفاده از ابزارهای الکترونیک در بانکداری طی یک دهه اخیر گسترش یافته است.



مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اظهار داشت: با رفع کاستی های ابزاری و کاربردی شبکه های الکترونیک در یک دهه اخیر شبکه پرداخت وارد مرحله بلوغ شده است و دراین دوران نیاز به انجام مدیریت در آن هستیم.



وی با بیان اینکه از اهداف اصلی ما معرفی خدمات در بانکداری الکترونیک است بر لزوم مدیریت ترافیک در شبکه تاکید کرد و افزود: در سالهای آینده پروژه های جدید دیگری مانند شاپرک داریم که پرداخت های دارای زمانبندی مشخص و پرداخت های دسته جمعی را مد نظر قرار می دهد.



این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه تدوین برنامه راهبردی برای نظام بانکی به صورت نظام الکترونیک از سال قبل آغاز شد، گفت: یکی از این زیرساخت ها ایجاد سامانه پیام رسانی الکترونیک سپام است که به دنبال ایجاد یک تغییر نگرش اساسی در بانکداری است و یک زبان استاندارد بین بانک ها ایجاد خواهد کرد.



حکیمی همچنین از طرح ایجاد سامانه سپاس (سامانه پرداخته الکترونیکی سیار) خبر داد و گفت: در این طرح اپراتورهای تلفن همراه و بانکها همکاری خواهند داشت، البته این طرح هنوز در دست بررسی قرار دارد و نهایی نشده است.