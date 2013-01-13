به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فاطمیان با بیان اینکه طرح امکان سنجی صنایع معدنی با هدف شناسایی فرصت های جدید سرمایه گذاری، افزایش رقابت پذیری بنگاه ها، ارتقا بهره وری و هدایت منابع در صنایع منتخب معدنی به اتمام رسیده است افزود: براساس این طرح، راهبرد برخی از کالاهای منتخب صنایع معدنی با هدف شناسایی مزیت ها، محدودیت ها، فرصت ها و آخرین وضعیت موجود تدوین شده است.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی با تاکید براینکه این طرح یک نسخه نجات برای صنایع مختلف معدنی است و مسیر سرمایه گذاری در این بخش را روشن و شفاف کرده است، تصریح کرد: نتایج این طرح برای به کار گیری در سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت در اختیار معاونت برنامه ریزی وزارتخانه قرار خواهد گرفت و پس از بررسی های لازم در سایت بهین یاب قابل مشاهده خواهد بود.
وی از صنایع سرب و روی، صنایع مس و پایین دستی، قراضه فلزات اساسی، ظروف چینی، کاشی سرامیک، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، نیاز سنجی آموزش در صنعت سنگ و شناسایی فناوری های روز با هدف کاهش مصرف انرژی، خصوصا برای طرح های جدید ایجادی و توسعه ای به عنوان مواردی نام برد که راهبرد آنها مدون شده است.
فاطمیان افزود: این برنامه ها در 4 سطح بنگاه ها، وظایف تشکل ها و انجمن های صنعتی، بخش های مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه ها و نهادهای دیگر تدوین و وظایف هریک از این بخش ها در تعامل با یکدیگر تعریف شده است.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی اضافه کرد: مطالعات کاربردی در حوزه امکان سنجی، با این هدف انجام شده که ما در استان های مختلف ظرفیت های مختلفی داریم و مزیتهای متفاوتی در معادن وجود دارد.
این مقام مسئول افزود: ذخایر معدنی، تنوع مواد معدنی، چگونگی تامین انرژی، زیر ساخت ها و ... با یکدیگر تفاوت های عمده و اساسی هریک از استان ها نسبت به دیگری است که در قالب این مطالعات بررسی و نقشه راه توسعه صنایع معدنی در برش استانی آماده شده که در قالب راه نگاشت تهیه شده و در استراتژی صنعت بکار گرفته خواهد شد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح امکان سنجی صنایع معدنی این هفته همزمان با همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی رونمایی می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فاطمیان با بیان اینکه طرح امکان سنجی صنایع معدنی با هدف شناسایی فرصت های جدید سرمایه گذاری، افزایش رقابت پذیری بنگاه ها، ارتقا بهره وری و هدایت منابع در صنایع منتخب معدنی به اتمام رسیده است افزود: براساس این طرح، راهبرد برخی از کالاهای منتخب صنایع معدنی با هدف شناسایی مزیت ها، محدودیت ها، فرصت ها و آخرین وضعیت موجود تدوین شده است.
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