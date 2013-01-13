به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فاطمیان با بیان اینکه طرح امکان سنجی صنایع معدنی با هدف شناسایی فرصت های جدید سرمایه گذاری، افزایش رقابت پذیری بنگاه ها، ارتقا بهره وری و هدایت منابع در صنایع منتخب معدنی به اتمام رسیده است افزود: براساس این طرح، راهبرد برخی از کالاهای منتخب صنایع معدنی با هدف شناسایی مزیت ها، محدودیت ها، فرصت ها و آخرین وضعیت موجود تدوین شده است.



مدیرکل دفتر صنایع معدنی با تاکید براینکه این طرح یک نسخه نجات برای صنایع مختلف معدنی است و مسیر سرمایه گذاری در این بخش را روشن و شفاف کرده است، تصریح کرد: نتایج این طرح برای به کار گیری در سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت در اختیار معاونت برنامه ریزی وزارتخانه قرار خواهد گرفت و پس از بررسی های لازم در سایت بهین یاب قابل مشاهده خواهد بود.



وی از صنایع سرب و روی، صنایع مس و پایین دستی، قراضه فلزات اساسی، ظروف چینی، کاشی سرامیک، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، نیاز سنجی آموزش در صنعت سنگ و شناسایی فناوری های روز با هدف کاهش مصرف انرژی، خصوصا برای طرح های جدید ایجادی و توسعه ای به عنوان مواردی نام برد که راهبرد آنها مدون شده است.



فاطمیان افزود: این برنامه ها در 4 سطح بنگاه ها، وظایف تشکل ها و انجمن های صنعتی، بخش های مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه ها و نهادهای دیگر تدوین و وظایف هریک از این بخش ها در تعامل با یکدیگر تعریف شده است.



مدیرکل دفتر صنایع معدنی اضافه کرد: مطالعات کاربردی در حوزه امکان سنجی، با این هدف انجام شده که ما در استان های مختلف ظرفیت های مختلفی داریم و مزیتهای متفاوتی در معادن وجود دارد.



این مقام مسئول افزود: ذخایر معدنی، تنوع مواد معدنی، چگونگی تامین انرژی، زیر ساخت ها و ... با یکدیگر تفاوت های عمده و اساسی هریک از استان ها نسبت به دیگری است که در قالب این مطالعات بررسی و نقشه راه توسعه صنایع معدنی در برش استانی آماده شده که در قالب راه نگاشت تهیه شده و در استراتژی صنعت بکار گرفته خواهد شد.