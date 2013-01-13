به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک عزمی معتقد است: هنر کنشی کمالگرا در ترجمه و گزارش روح بشر است، هنر شور و شعوریست که از عمق معنا زاده می‌شود تا عینیت یابد و معقولات را به محسوسات تبدیل کند. هنر تکفیر تاریکی و تکثیر نور است و بیان هزار توی وجود آدمی در صورت جمال است. هنر استمرار زاده شدن و زاییدن است و رشد مولود هنری تا کمال است و در مرتبه متعالی، هنر ترجمان عالم بالا به زبان عالم خاک است.

مجموعه آثار این نمایشگاه حکایت تنهایی، گمگشتگی و حسرت‌های بشر امروز است که در هجوم آوار دنیا در تقلای یافتن رستگاری است اما هر چه که پیش می‌رود، دورتر می‌شود.



این نمایشگاه که شامل 21 اثر از این هنرمند است با تکنیک رنگ روغن روی بوم خلق شده‌اند. کوچکترین این آثار 120*80 سانتی متر و بزرگترین آنها 200*150 سانتی‌متر است.

عصر جمعه 29 دی ماه از ساعت 16 تا 20 مراسم افتتاح این نمایشگاه برگزار می‌شود.

مجموعه حاضر حاصل کارهای او از سال های 1388 تا به امروز است. سیامک عزمی در سال 1351 به دنیا آمده، فارغ التحصیل رشته زمین شناسی است و نقاشی را بصورت جدی و مستمر از سال 69 آغاز کرد.



بخشی از فعالیت‌های هنری وی عبارتند از: انجام پروژه قرآن کریم شامل 46 تابلو رنگ روغن به سفارش مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان با موضوع تمثیلات قرآن کریم در سال 1378 و برگزاری بیش از 70 نمایشگاه از آثار مذکور توسط مرکز سفارش‌دهنده.



انجام پروژه قیامت شامل 110 تابلو رنگ روغن به سفارش مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان با موضوع سیر انسان از سکرات موت تا سرای آخرت طی سالهای 1387 تا 88و برگزاری بیش از 20 نمایشگاه از آثار مذکور توسط مرکز سفارش دهنده.



این نمایشگاه تا تاریخ 9 بهمن ماه همه روزه به‌جز سه‌شنبه ها از ساعت 16 تا 20 برپاست. علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این آثار به گالری ساربان واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی (مهناز)، کوچه مهماندوست، پلاک 8 مراجعه کنند.