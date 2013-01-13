وظیفه شهرداری فقط نظارت بر پروژه های عمرانی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی زحمتکش ظهر امروز در نطق پیش از دستور دویست و هفتادو هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز اظهار داشت: با عبور و مرور در شهر و دیدن مشکلات پروژه های ساخت و ساز شهری این سوال پیش می آید که شهرداری کجای این اتفاقات است.

وی با اشاره به یکی از ساختمان سازی های بدون مجوز در شهر بیان کرد: شهرداری پس از صادر کردن دستور نقشه، دیگر نظارتی بر گودبرداری و مراحل بعدی ساختمان سازی ندارد و متاسفانه این موضوع مشکلات و تخلفاتی را ایجاد می کند.

رئیس شورای شهر شیراز عنوان کرد: بسیاری از ساختمان سازی ها در کوچه ها باعث بسته شدن محل عبور و مرور و ایجاد صدمه به ساختمانهای همجوار می شود که شهرداری نظارتی بر این موضوع ندارد.

از روند نظارت بر ساخت و ساز شهری راضی نیستم

زحمتکش با تاکید بر اینکه از روند نظارت بر ساخت و ساز شهری راضی نیستم، ادامه داد: شهرداری باید راهی برای کنترل و پیش بینی بر ساخت و سازهای بدون مجوز داشته باشد تا بتواند از تخلفات بزرگتر جلوگیری کند.

وی افزود: این گونه ساخت و سازهای شهری درخور شان سومین کلانشهر که ادعای مهندسی سازی دارد نیست و باید نظارتی بر این گونه تخلفات وجود داشته باشد.

خیابانهای اصلی جولانگاه تغییر کاربری ها

رئیس شورای شهر شیراز ابراز داشت: خیابانهای اصلی شیراز تبدیل به جولانگاه تغییر کاربری هایی مانند موسسات زبان،مدارس و دانشکده های غیرانتفاعی و غیره شده که این موضوع نیازمند بررسی است.

زحمتکش با انتقاد از اینکه در برخی مناطق که تغییر کاربری نیاز محسوب می شود این کار به کندی پیش می رود، گفت: در برخی مناطق محروم تغییر کاربری هایی که نیاز مردم محسوب می شود سرعت کندی دارد در حالیکه روند تغییر کاربری غیر ضروری در مناطق شمالی شهر سرعت زیادی پیدا کرده است.