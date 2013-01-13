به گزارش خبرگزاری مهر، در پی طولانی شدن مراحل فنی برخی از فیلم‌‌های منتخب سینمای ایران، محمدرضا عباسیان در نامه‌ای خطاب به اعضای هیئت انتخاب درخواست کرد تا موافقت خود را برای اضافه کردن فیلم‌های رزرو به بخش مسابقه اعلام کنند.

در متن نامه عباسیان خطاب به اعضای هیئت انتخاب جشنواره آمده است: ضمن سپاس و تقدیر مجدد از زحمات شما، با عنایت به فرصت کم باقی مانده تا تنظیم جداول نمایشی و طولانی شدن مراحل فنی برخی از اثار برگزیده،خواهشمند است موافقت خود را مبنی بر اضافه کردن فیلم‌های رزرو براساس صورتجلسه نهایی به بخش مسابقه اعلام فرمایید.

عناوین فیلم های ذخیره بر اساس اولویت به ترتیب زیر می باشد:

1- عقاب صحرا (مهرداد خوشبخت)

2- آسمان زرد کم‌عمق (بهرام توکلی)

3- فرزند چهارم (وحید موساییان)

4- ترنج (مجتبی راعی)

همچنین در بخش فیلم های اول (نگاه نو)، فیلم "تاج محل" به کارگردانی دانش اقباشاوی به عنوان فیلم ذخیره انتخاب شده است .

