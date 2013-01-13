به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) در این مراسم تفاهم نامه ضمن تشکر از همکاری بانک کشاورزی در سالهای 1389 و 1390 در اعطای سهم تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان معرفی شده ازسوی این نهاد، گفت: این بانک بالاترین رتبه پرداختی در بین هشت بانک عامل را به منظور استمرار این همکاری و ایجاد تسهیل در اعطای تسهیلات تفاهم‌نامه‌ای کسب کرده است.

اعطای تسهیلات تا سقف 100 میلیون ریال در قبال تعهد متقاضی و به ضمانت یک ضامن معتبر انجام خواهد پذیرفت و پذیرش بخشی از وثایق قابل قبول تسهیلات اعطایی از محل حساب یارانه‌ها با توافق تسهیلات گیرندگان بلامانع است.



بر اساس این تفاهم‌نامه، معرفی نامه‌های صادره از سوی کمیته امداد به منزله مجوز شغلی، گواهی مهارت فنی و مجاز بودن محل کسب و کار تلقی خواهد شد و شعب بانک هیچگونه مجوز شغلی دیگری مطالبه نخواهند کرد.



همچنین پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات پرداختی به مجریان مشاغل خانگی تا سقف فردی مصوب برای طرحهای خود اشتغالی، با تایید کمیته امداد بلامانع و قابل پرداخت است.



بانک با تبادل تفاهم‌نامه موظفا طی ده روز مفاد آن را به مدیریت استانها و واحدهای اجرایی متبوع ابلاغ خواهد کرد و مدیریت امور شعب در هر استان موظف خواهند بود حداکثر طی یک هفته بعد از تعیین سهم و ارسال جدول توزیع سهم هر یک از شهرستانها توسط مدیرکل کمیته امداد، نسبت به ابلاغ مراتب به مسئولان امور شعب هر شهرستان با تفویض اختیار اقدام کند.



شایان ذکر است، باتوجه به محدودیت منابع قرض‌الحسنه بانک کشاورزی در سال جاری مقرر شد دستور پرداخت سهم تسهیلات کمیته امداد از محل بند 76 ماده واحده قانون بودجه سال 1391 از طرف مدیرعامل بانک ابلاغ و در صورت رشد و جذب منابع جدید سهم این نهاد از محل مصوبه بند 11 پنجاه و نهمین مصوبه شورای عالی اشتغال نیز جهت پرداخت به واحدهای اجرایی ابلاغ شود.