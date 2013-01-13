محمد کسایی پور با بیان اینکه صبح روز گذشته توسط مسئولان تیم استقلال زرین قشم از برکناری خود به عنوان سرمربی این تیم باخبر شد، به خبرنگار مهر گفت: تیم خوبی را تشکیل دادیم تا بتوانیم در لیگ نتیجه بگیریم. اگر مروی برای دیدارهای برگزار شده داشته باشیم، می‌بینیم که در اکثر دیدارها، رقابت نزدیکی داشتیم و خیلی از باخت‌های‌مان در آخرین ثانیه‌های بازی رقم خورده است.

وی با تاکید بر تلاش بازیکنانش تا این هفته از رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر و تقدیر و تشکر از آنها، خاطرنشان کرد: مشکل بزرگ ما این بود که از همان ابتدای فصل با معضل آسیب دیدگی متوالی بازیکنان مواجه شدیم که به صورت متوالی ادامه داشت. در این میان خیلی از مهره‌های تاثیر گذارمان هم با مصدومیت مواجه شدند. ما با یک لشگر مصدوم بازی کردیم و همین مسئله آسیب بزرگی به ما زد چون خیلی مواقع باعث باخت‌مان می‌شد.

سرمربی برکنار شده تیم استقلال زرین قشم با اشاره به تماشاگران این تیم گفت: ذات ورزش، هیجان و احساسات است و برای تماشاگران این ویژگی و جنبه ورزش اهمیت زیادی دارد. صبر و حوصله آنها محدود است چون از تیم‌شان برد می‌خواهند. قطعا تماشاگران استقلال زرین نسبت به اینکه این تیم چه بازی‌های خوبی انجام داد، واقف هستند اما حتما آنها هم برای تغییرات فشار آورده اند تا به خواسته‌های‌شان برسند.

کسایی‌پور با تاکید بر اینکه برای نتیجه گیری تیم بسکتبال استقلال زرین قشم حمایت کامل از سوی مسئولان تیم و تلاش لازم توسط بازیکنان صورت گرفت، خاطرنشان کرد: ضلع سوم این مثلث مربوط به تلاش من سرمربی است که مسئولان تیم باید در مورد آن قضاوت کنند.

وی با بیان اینکه در طول این فصل از رقابت‌های لیگ برتر صادقانه با تیم استقلال زرین قشم کار کرد، یادآور شد: نمی‌خواهم از واژه بدشانسی استفاده کنم اما تا این هفته از مسابقات اتفاقاتی که می‎تواند در نتیجه گیری تاثیرگذاشته و آن را تغییر دهد، زیاد افتاد.

"با همه این اوصاف برکناری خود را عادلانه می‌دانید؟"، کسایی‌پور در پاسخ به این پرسش گفت: در مورد عادلانه بودن یا نبودن برکناری‌ام حرفی نمی‎زنم اما این را می‌گویم که یک بخشی از نتیجه گیری از کنترل سرمربی خارج است. استقلال زرین قشم تیم قدرتمندی است. ما مقابل فولاد و مهرام در وقت اضافه باختیم و نتیجه دیدار برابر همیاری را هم در آخرین لحظه‌های بازی واگذار کردیم. در کل تیم خوبی داشتیم اما به دلیل آسیب دیدگی نتوانستیم نتیجه بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم استقلال زرین قشم امسال با هدایت محمد کسایی‌پور در رقابت‌های لیگ برتر شرکت کرد اما باخت‌های متوالی این تیم منجر به برکناری این مربی شد.