  1. جامعه
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۳۲

انتقال فعالیتهای کانون پرورش فکری به مدارس به معنی تعطیلی مراکز آن نیست

انتقال فعالیتهای کانون پرورش فکری به مدارس به معنی تعطیلی مراکز آن نیست

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با تکذیب تعطیلی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: انتقال فعالیتهای کانون به داخل مدارس به معنی تعطیل شدن مراکز کانون پرورش فکری نیست و این کانونها همچنان با قدرت و توان باید تولیدات فرهنگی خود را تولید کنند.

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتقال 99 درصد فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به داخل مدارس با بیان این مطلب گفت: مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همچنان با توان و قدرت به فعالیت ها و تولیدات فرهنگی خود ادامه داده تا زمینه آشنایی دانش آموزان با فعالیت آنها بیشتر شود. 

وی افزود: در نامه وزیر آموزش و پرورش به مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام شده است که برای کارایی و بازدهی بیشتر، مراکز کانون می توانند از فضای مدارس در نوبت عصر استفاده کنند تا دانش آموزان بیشتر با فعالیتهای کانون آشنا شوند.

فرهادی با اشاره به برگزاری کارگاه های قصه گویی، پخش فیلم و انیمیشن در داخل مدارس، تصریح کرد: فعالیتهای فعلی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پاسخگوی همه دانش آموزان نیست و به نوعی بسیاری از دانش آموزان با فعالیتهای این مراکز فرهنگی بیگانه هستند و این فرصتی است تا تمامی دانش اموزان با فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی کانون آشنا و بهره مند شوند.

به گفته رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش، تولیدات فرهنگی کانون اعم از تولید فیلم، انیمیشن و کتاب مرتبط با دانش آموزان از این به بعد باید دو برابر شود و با انتقال این تولیدات به مدارس، زمینه گسترش فعالیت های پرورشی و فکری در مدارس افزایش یابد.

کد مطلب 1789570

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