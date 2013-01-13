کشف دو تن مواد مخدر درفارس/ فارس خط قرمز قاچاقچیان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری آخرین کشفیات مواد مخدر نیروی انتظامی استان فارس افزود: از ابتدای سال تاکنون 23 تن مواد مخدر کشف شده که دراین راستا 620 نفر قاچاقچی، شش هزار و717 نفر توزیع کننده، 147 نفر حمل کننده مواد، پنج هزار 143 نفر نگهداری کننده مواد و 93 نفر نیز خارجی بودند.

وی ادامه داد: مجموع افرادی که از ابتدای سال تاکنون در بحث مواد مخدر در این استان دستگیر شده اند 13هزار و 274 نفر بودند که در قالب 80 باند فعالیت می کردند و از این افراد 482 دستگاه خودرو، 131 دستگاه موتورسیکلت و سه هزار و695 دستگاه گوشی تلفن همراه کشف شد.

سردار سجادیان یادآور شد: از این تعداد دستگیر شده 79 قبضه سلاح جنگی نیز کشف شده است.

وی با اشاره به کاهش کشفیات در سال جاری یادآور شد: کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد کاهش داشته که این مقدار کاهش تنها به دلیل انجام فعالیتهای اطلاعاتی و کنترل جاده های استان به صورت محسوس و غیر محسوس بوده است.

سردار سجادیان در خصوص وضعیت قاچاقچیان مواد مخدر دستگیر شده در استان نیز گفت: تمامی این افراد به مراجع قضایی تحول داده شدند که در طی این مدت 34 نفر از قاچاقچیان نیز اعدام شدند.

کشف دو تن مواد مخدر طی شش روز

فرمانده انتظامی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص کشفیات اخیر استان گفت: طی شش روز گذشته بیش از دو تن مواد مخدر از سه باند 21 نفره کشف شده است.

وی تصریح کرد: از این مقدار مواد هزار و 100گیلوگرم حشیش و 960 کیلوگرم نیز تریاک بوده است.

وی تاکید کرد: افراد دستگیر شده در حوزه های شیراز، نی ریز، لارستان و جهرم فعالیت داشتند و سن آنان از 30 تا 51 سال است.