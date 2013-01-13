به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر جشنواره تئاتر فجر توسط شهلا کوهستانی بر اساس آناتومی انسانی به عنوان یکی از عناصر مهم و تعیین‌کننده در شکل‌گیری هنر نمایش طراحی شده است.

کوهستانی در ارتباط با المان‌های شکل دهنده پوستر گفت: این پوستر با پس‌زمینه روشن از نقوش اسلیمی به عنوان معرف اندیشه ایرانی اسلامی شکل گرفته و بر پویایی و حرکت ویژه دست تأکید دارد.

وی افزود: از دیگر مشخصه‌های این پوستر می‌توان به مربع‌هایی در ابعاد مختلف و سایه‌ روشن‌هایی که در کل پوستر پخش شده‌اند، اشاره کرد.

شهلا کوهستانی طراح پوستر، دارای مدرک فوق‌لیسانس گرافیک و مدرس دانشگاه تاکنون پوسترهای زیادی در حوزه نمایش و جشنواره‌های مختلف طراحی کرده است.

اعلام اسامی نمایش های منتخب و داوران بخش رادیو تئاتر جشنواره

محسن بناساز مدیر بخش رادیو تئاتر سی و یکمین جشنواره تئاتر فجر نمایش های منتخب و داوران بخش رادیو تئاتر را معرفی کرد. به گفته محسن بناساز، نادر برهانی مرند، کورش نریمانی و محسن قصابیان داوری آثار برتر را به عهده دارند.

17 استان در بخش رادیو تئاتر این دوره حضور فعال داشتند و نمایش های"همه دزدها، دزد نیستند" تنظیم و کار مینو جبارزاده، "آهسته صدایم کن" نوشته باقر سروش و کارگردانی عمار خطی از تهران، "جلد اول چاپ آخر" نوشته مجید حیدری و کارگردانی محمدحسن عشقیان، "هشت گال" کار پیمان یاحقی و"ادوارد و ننه" نوشته سیدحسن حسینی و کارگردانی مسعود زنوزی از تهران انتخاب شدند.

از میان آثار ارسالی شهرستان ها نیز "شبیه شمر" کار مهدی خدایی از قزوین،"کفش های فرشته" کار امیر بختیاری از قزوین، "ننه باران بخواند" کار بهرام نوری از رشت، "یک دروغ زیبا" نوشته بابک صفی خانی و کارگردانی محسن عرب شاهی از سیستان و بلوچستان، "مسافر" نوشته آسیه امام رضایی و کارگردانی آرش جمال الدینی از فارس، "آن سوی خط" نوشته جهانشاه آل محمود و کارگردانی امید تنی از مرکز خلیج فارس و "ریحان" کار مجید حمزانلویی از خراسان شمالی انتخاب شدند.

بخش رادیو تئاتر سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با همکاری مشترک مرکز هنرهای نمایشی و مرکز هنرهای نمایشی رادیو از 26 دی تا 1 بهمن ماه در پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی برگزار خواهد شد.

سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 26 دی تا 12 بهمن به دبیری سعید کشن‌فلاح در تهران و 5 استان کشور برگزار خواهد شد.