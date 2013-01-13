باقر مجازی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید هیئت عراقی از دانشگاه بصره با حضور برخی از رؤسای دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج افزود: طی این بازدید تفاهم نامه ای مشترک بین دو طرف به امضا رسید.

وی گفت: در این تفاهم نامه مقرر شده است در مرحله نخست 12 نفر دانشجوی دکتری از عراق به پردیس اعزام شوند و 12 نفر نیز در مقطع ارشد معرفی شوند.



امیری افزود: طبق یکی از بندهای این توافق نامه قرار شد تعدادی از مربیان دانشگاهی از بصره برای طی دوره های تکنیکی کوتاه مدت سه تا چهار ماهه در کرج حضور یابند که از این تعداد، ده نفر برای گذراندن کارگاه های آموزشی چهار یا پنج روزه بیوتکنولوژی کشاورزی و منابع طبیعی کشور معرفی می شوند.



وی ادامه داد: تبادل اطلاعات کتابخانه‌ای بین دو دانشگاه، برگزاری یک کنفرانس مشترک در سال آینده و معرفی اعضاء هیئت علمی دو طرف برای پیوستن به هیئت تحریریه مجلات بین المللی دو طرف از دیگر مواردی است که در این تفاهم نامه مطرح شده است.



امیری در پایان ضمن ابراز امیدواری از گسترش ارتباطات بین المللی پردیس از تشکیل یک کمیته مشترک متشکل از شش نفر (سه نفر از هر دانشگاه) برای پیگیری امور این توافقنامه خبر داد.