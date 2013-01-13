تخصیص 15 میلیاردی برای احیا دریاچه زریوار مریوان/فرهنگ سازی اولویت کاری محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، ناصح قادری صبح یکشنبه در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان در سنندج اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش ها و پیگیری های مستمر در سال جاری طرح احیاء و لایه روبی دریاچه زریوار تصویب و تخصیص اعتبار شد.

وی با تاکید به حفظ و نگهداری از این دریاچه بی نظیر در استان کردستان افزود: حریم گذاری دریاچه زریوار با توافق شرکت آب منطقه ای و هدایت فاضلاب های روستایی به فاضلاب شهری از اقدامات اصلی احیاء زریوار است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان بیان کرد: توجیه مسئولین منطقه، فرهنگ سازی در بین مردم، جلوگیری از ورود رسوبات و ضایعات به دریاچه، تشکیل کارگروه استانی و لایه روبی بخشی از دریاچه زریوار از دیگر اقداماتی است که در راستای احیاء زریوار انجام می شود.

قادری یادآور شد: اعتبارات لازم برای احیاء زریوار تصویب شده است و در صورت ارائه طرح مناسب و متناسب با شرایط محیطی زریوار کار اجرایی آن آغاز می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر فاضلاب روستایی که به دریاچه زریوار سرازیر بود با پیشرفت شش کیلومتری به سمت فاضلاب شهری هدایت شده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان در ادامه گفت: تعامل و مشارکت مردم می تواند در احیاء و بازسازی زریوار بسیار موثر باشد.

فرهنگ سازی اولویت کاری محیط زیست

قادری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: فرهنگ سازی و جذب مشارکت های مردمی اولویت کاری اداره کل محیط زیست استان کردستان است.

وی با اشاره به اینکه نیروهای محیط زیست حافظان منابع طبیعی و گونه های گیاهی و حیوانی در استان هستند، افزود: انتظار می رود در حین انجام ماموریت مردم حامی و یاور ماموران محیط زیست باشند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان با بیان این مطلب که شعار سال جاری محیط زیست صنعت پاک، هوای پاک است، بیان کرد: انتظار می رود صنایع با کاهش آلودگی و استفاده از راهکارهای کاهش آلاینده ها در حفظ هوای پاک حامی محیط زیست باشند.

قادری یادآور شد: برگزاری جشنواره هوای پاک در مدارس و مهد کودک ها، تجلیل از واحدهای تولیدی و صنایع پاک استان، تسهیل و تسریع معاینات فنی خودر وهمکاری با مراکز خدمات رسان عمومی از جمله اقدامات این اداره کل در راستای ترویج هوای پاک بوده است.

وی ادامه داد: بازدید از واحدهای صنعتی، کنترل سیستم گرمایش دستگاه های اداری، چاپ کتاب شعر محیط زیست برای کودکان و سخنرانی امامان جمعه در خطبه های نماز از دیگر اقدامات محیط زیست است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان در پایان گفت: انتظار می رود با تعامل و همکاری همه جانبه مردم در آینده نزدیک شاهد کاهش آلودکی در سطح استان و کشور باشیم.