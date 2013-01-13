  1. عناوین کل
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۱۸

مالکی:

انقلاب اسلامی فجر جدیدی در تاریخ بشریت است‌

انقلاب اسلامی فجر جدیدی در تاریخ بشریت است‌

رستم آباد - خبرگزاری مهر: امام جمعه رستم آباد شهرستان رودبار گفت: انقلاب اسلامی ایران یکی از رخدادهای بی ‌نظیر دوران معاصر و فجر جدیدی در تاریخ بشریت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مالکی ظهر امروز در ستاد دهه فجر این شهر افزود: این انقلاب منشا آثاری بس شگرف در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره در داخل و خارج از ایران داشته است.

وی اظهارداشت: به یقین شجره طیبه این انقلاب با بهره ‌گیری از چشمه زلال معارف و اعتقادات دینی مردم نستوه و فداکار ایران و با تکیه بر ریشه ‌های استوار پیشینه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آنان بارور و پرثمر گشت.

امام جمعه رستم آباد گفت: وقوع انقلاب اسلامی ایران که یکی‌ از بزرگترین پدیده ‌های تاریخ در قرن بیستم بوده و در زمره مهمترین جنبش‌ های سیاسی‌ - اجتماعی به شمار می‌ آید.

وی افزود: انقلاب اسلامی براساس یک ضرورت طبیعی، تاریخی و مبتنی بر قواعد و سنن الهی به وقوع پیوست و براساس همین قاعده نیز به راه خود ادامه خواهد داد.

مالکی بر ضرورت حفظ ارزش ها و آرمان های این نهضت الهی تاکید کرد.

رستم آباد از شهرهای شهرستان رودبار زیتون در جنوب استان گیلان است.

کد مطلب 1789578

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید