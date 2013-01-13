انقلاب اسلامی فجر جدیدی در تاریخ بشریت است‌

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مالکی ظهر امروز در ستاد دهه فجر این شهر افزود: این انقلاب منشا آثاری بس شگرف در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره در داخل و خارج از ایران داشته است.
وی اظهارداشت: به یقین شجره طیبه این انقلاب با بهره گیری از چشمه زلال معارف و اعتقادات دینی مردم نستوه و فداکار ایران و با تکیه بر ریشه های استوار پیشینه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آنان بارور و پرثمر گشت.
امام جمعه رستم آباد گفت: وقوع انقلاب اسلامی ایران که یکی از بزرگترین پدیده های تاریخ در قرن بیستم بوده و در زمره مهمترین جنبش های سیاسی - اجتماعی به شمار می آید.
وی افزود: انقلاب اسلامی براساس یک ضرورت طبیعی، تاریخی و مبتنی بر قواعد و سنن الهی به وقوع پیوست و براساس همین قاعده نیز به راه خود ادامه خواهد داد.
مالکی بر ضرورت حفظ ارزش ها و آرمان های این نهضت الهی تاکید کرد.
رستم آباد از شهرهای شهرستان رودبار زیتون در جنوب استان گیلان است.
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