  1. ورزش
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۴۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

موفقیت برابر استقلال، روزهای خوبی را برای مس رقم می‌زند

موفقیت برابر استقلال، روزهای خوبی را برای مس رقم می‌زند

مشاور مدیرعامل باشگاه مس کرمان اعتقاد دارد موفقیت تیم فوتبال این باشگاه برابر استقلال در ورزشگاه آزادی، روزهای خوبی را برای مس در ادامه مسابقات لیگ برتر رقم می‌زند.

ایرج کهندل در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت این تیم برای دیدار با استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از شکست برابر تراکتورسازی، بازیکنان عزم خود را جزم کرده‌اند تا مقابل استقلال در ورزشگاه آزادی نتیجه خوبی را کسب کرده و به شرایط مطلوب باز گردند.

وی با اشاره به اینکه مس در روزهای گذشته بدور از مسائل حاشیه‌ای تمرینات خوبی را برگزار کرده است، ادامه داد: استقلال تیم بزرگ و ریشه‌داری در فوتبال ایران است که امروز صدرنشین لیگ محسوب می‌شود اما بازیکنان مس نمی‌خواهند برابر این تیم حتی در ورزشگاه آزادی هم دست خالی زمین را ترک کنند.

مشاور مدیرعامل باشگاه مس کرمان اضافه کرد: قطعا در صورت موفقیت برابر استقلال در ورزشگاه آزادی، روزهای خوبی را برای مس در ادامه مسابقات لیگ برتر رقم می‌زند و این تیم با روحیه و انگیزه مضاعف لیگ را ادامه می‌دهد.

کهندل در پایان ابراز امیدواری کرد تیم فوتبال مس کرمان بتواند با کسب نتایج خوب در بازی‌های آینده، رضایت هواداران این تیم را کسب کند.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و مس کرمان در هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15 فردا دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1789582

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها