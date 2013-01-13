ایرج کهندل در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت این تیم برای دیدار با استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از شکست برابر تراکتورسازی، بازیکنان عزم خود را جزم کرده‌اند تا مقابل استقلال در ورزشگاه آزادی نتیجه خوبی را کسب کرده و به شرایط مطلوب باز گردند.

وی با اشاره به اینکه مس در روزهای گذشته بدور از مسائل حاشیه‌ای تمرینات خوبی را برگزار کرده است، ادامه داد: استقلال تیم بزرگ و ریشه‌داری در فوتبال ایران است که امروز صدرنشین لیگ محسوب می‌شود اما بازیکنان مس نمی‌خواهند برابر این تیم حتی در ورزشگاه آزادی هم دست خالی زمین را ترک کنند.

مشاور مدیرعامل باشگاه مس کرمان اضافه کرد: قطعا در صورت موفقیت برابر استقلال در ورزشگاه آزادی، روزهای خوبی را برای مس در ادامه مسابقات لیگ برتر رقم می‌زند و این تیم با روحیه و انگیزه مضاعف لیگ را ادامه می‌دهد.

کهندل در پایان ابراز امیدواری کرد تیم فوتبال مس کرمان بتواند با کسب نتایج خوب در بازی‌های آینده، رضایت هواداران این تیم را کسب کند.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و مس کرمان در هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15 فردا دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.