کاهش زمان رسیدگی به آرای ماده 100 شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نگهبان ضمن بیان این مطلب گفت: پس از چهار سال تلاش ، در نهایت نرم افزاری تهیه شد تا به آن وسیله آرای صادره در مناطق مختلف تهران شناسایی همچنین آرای اجرا شده و نشده نیز مشخص باشد .

وی افزود : با فعال شدن این نرم افزار ، همه آرای ماده صد که در تاریخ صد ساله بلدیه صادر شده است امکان شناسایی و رویت دارد و هرنوع رایی را در مناطق 22 گانه و همچنین نواحی 123 گانه شهرداری تهران نشان می دهد .

نگهبان با بیان این که نرم افزار اجرای آرای ماده صد شهرداری تهران یکی از قوی ترین نرم افزارهایی است که تهیه شده است ، اظهار کرد : این نرم افزار از ابتدای سال به طور آزمایشی و از یک ماه گذشته به صورت رسمی فعال شده است و این قابلیت را دارد تا با شناسایی همه آرای صادره ماده صد در تهران ، امکان تخلفات ساخت و ساز را به سمت صفر ببرد.

مدیر کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد خاطر نشان کرد : یکی از نکات مهم این نرم افزار آن است که امکان اعمال سلیقه افراد در آن وجود ندارد و همه مراحل صدور و اجرای آرا در آن مشخص است .

نگهبان تصریح کرد : متاسفانه برخی فکر می کنند که کمیسیون ماده صد منبع در آمد شهرداری است ، در صورتی که به هیچ عنوان این طور نیست و این ابتدایی ترین روش کسب در آمد است و شهراری آنقدر منابع درآمدی دارد که نیازی به کسب درآمد از این راه ندارد .

وی با تاکید بر این که شهرداری هیچ نگاه درآمدی به آرای ماده صد ندارد ، افزود : این آمادگی وجود دارد تا نرم افزار اجرای آرای ماده صد به همه شهرداری های کشور آموزش داده شود و به این ترتیب فضای ناامنی برای متخلفان ساخت و ساز ایجاد شود .

به گفته مدیر کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد شهرداری تهران ، با فعال شدن این نرم افزار ، شاهد کاهش 20 هزار سفردرون شهری در سال خواهیم بود که به این منظور صورت می گیرد و همچنین زمان رسیدگی به آرای ماده صد نیز به یک سوم کاهش خواهد یافت.