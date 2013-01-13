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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۱۵

کاهش زمان رسیدگی به آرای ماده 100 شهرداری تهران

کاهش زمان رسیدگی به آرای ماده 100 شهرداری تهران

مدیرکل امور اجرایی کمیسیونهای ماده صد شهرداری تهران از فعال شدن نرم افزار اجرای آرای ماده صد در سطح مناطق و نواحی شهرداری خبر داد و گفت: با فعال شدن این نرم افزار زمان رسیدگی به آرای ماده صد به یک سوم کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نگهبان ضمن بیان این مطلب گفت: پس از چهار سال تلاش ، در نهایت نرم افزاری تهیه شد تا به آن وسیله آرای صادره در مناطق مختلف تهران شناسایی همچنین آرای اجرا شده و نشده نیز مشخص باشد .

وی افزود : با فعال شدن این نرم افزار ، همه آرای ماده صد که در تاریخ صد ساله بلدیه صادر شده است امکان شناسایی و رویت دارد و هرنوع رایی را در مناطق 22 گانه و همچنین نواحی 123 گانه شهرداری تهران نشان می دهد .

نگهبان با بیان این که نرم افزار اجرای آرای ماده صد شهرداری تهران یکی از قوی ترین نرم افزارهایی است که تهیه شده است ، اظهار کرد : این نرم افزار از ابتدای سال به طور آزمایشی و از یک ماه گذشته به صورت رسمی فعال شده است و این قابلیت را دارد تا با شناسایی همه آرای صادره ماده صد در تهران ، امکان تخلفات ساخت و ساز را به سمت صفر ببرد.

مدیر کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد خاطر نشان کرد : یکی از نکات مهم این نرم افزار آن است که امکان اعمال سلیقه افراد در آن وجود ندارد و همه مراحل صدور و اجرای آرا در آن مشخص است .

نگهبان تصریح کرد : متاسفانه برخی فکر می کنند که کمیسیون ماده صد منبع در آمد شهرداری است ، در صورتی که به هیچ عنوان این طور نیست و این ابتدایی ترین روش کسب در آمد است و شهراری آنقدر منابع درآمدی دارد که نیازی به کسب درآمد از این راه ندارد .

وی با تاکید بر این که شهرداری هیچ نگاه درآمدی به آرای ماده صد ندارد ، افزود : این آمادگی وجود دارد تا نرم افزار اجرای آرای ماده صد به همه شهرداری های کشور آموزش داده شود و به این ترتیب فضای ناامنی برای متخلفان ساخت و ساز ایجاد شود .

به گفته مدیر کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد شهرداری تهران ، با فعال شدن این نرم افزار ، شاهد کاهش 20 هزار سفردرون شهری در سال خواهیم بود که به این منظور صورت می گیرد و همچنین زمان رسیدگی به آرای ماده صد نیز به یک سوم کاهش خواهد یافت.

کد مطلب 1789584

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