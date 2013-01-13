جریمه میلیونی قاچاقچیان روغن به ارمنستان

محمد حسین سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اتمام چند پرونده بزرگ تعزیراتی گفت: با گزارش گمرک جلفا مأموران مقادیری روغن صنعتی(تصفیه دوم) کشف کردند که قرار بود به کشورارمنستان حمل شود. قاضی تعزیرات پس از انجام تحقیقات لازم با توجه به مستندات موجود در پرونده ها متخلفین راعلاوه بر ضبط کالای مکشوفه جمعاًبه پرداخت بیش از 240 میلیون تومان جریمه کرد.

وی افزود: در پرونده دیگری ماموران مبارزه با قاچاق کالا وارز نیروی انتظامی استان فارس طی بازرسی از یک دستگاه کامیونت مقادیری کالای قاچاق شامل 102جین انواع شلوار که به نحوماهرانه ای جاسازی شده بودکشف کردند.

شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان پرونده را پس از بررسی با حکم نهایی مختومه اعلام کرد. در حکم تعزیراتی آمده است متخلفین علاوه بر ضبط کالا به پرداخت بیش از 175 میلیون تومان جریمه نقدی معادل دوبرابرارزش ریالی کالاهای مکشوفه در حق صندوق دولت محکوم شدند.