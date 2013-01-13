عملیات راهداری درمحور لار- جهرم درحال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم پالاش درجریان بازدید از حوزه استحفاظی خودعنوان کرد: عملیات راهداری محوری به طول پنج کیلومتر دراین مسیر آغاز شده است.

پالاش افزود: درحال حاضر دستگاه ماشین آلات راهسازی دراین محور مشغول به کار استوامیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از آن باشیم.

وی خاطر نشان کرد: پیش از این عملیات راهداری محور لار- بستک وابتدای محور گلک –موزر به طول 10 کیلومتر توسط این اداره به اتمام رسیده است.

این مسئول افزود: احداث تعداد دو دستگاه پارکینگ در آنتنی احمد محمودی وهمچنین شانه سازی درورودی روستای بلغان به طول دو کیلومتر در دستور کاراین اداره قراردارد.

رئیس اداره راه وشهرسازی جویم درخصوص افزایش ایمنی راهها عنوان داشت: ازابتدای سال تاکنون بیش 1400 تابلو علائم اخطاری وانتظامی نصب وبیش از 600 صفحه تابلو در حوزه اسنحفاظی این اداره تعویض شده و همچنین 150 کیلومتر از محورهای زیر نظر این اداره خط کشی شده است.

وی یکی از اهداف اجرای خط کشی در سطح محورها تعیین محدودیتهای حرکتی برای هریک از رانندگان عنوان کرد وهمچنین از آنها خواست ضمن توجه به علائم هشداردهنده نصب شده وتوضیحات مأمورین احتیاط لازم را درگذر ازاین محور به عمل آورند تا از بروز هرگونه مشکل جلوگیری شود.

ورزشکارن خرامه در سخت ترین شرایط نتایج ارزنده کسب می کنند

فرماندار خرامه گفت: ورزشکاران خرامه در سخت ترین شرایط و با کمترین امکانات نتایج ارزنده و قابل قبولی را کسب می کنند.

داریوش دهقان در نشستی با جمعی از ورزشکاران شهرستان ورزشی با تقدیر از برنامه‌ریزی هدفمند مسئولان هیئت‌های ورزشی و ورزشکاران خرامه در کسب مقام‌های مختلف استانی و کشوری اظهار داشت: باید تمام ادارات و دستگاه‌های دولتی را در حمایت همه‌جانبه از امور ورزش و جوانان متعهد کرد.

وی اضافه کرد: به هر میزان که امکان داشته باشد تمام همکاری‌های لازم با هیئت‌های ورزشی این شهرستان انجام می‌شود و هیچ کوتاهی در این زمینه نداریم.

فرماندار خرامه ادامه داد: باید ظرفیت‌ها و استعداد های ورزشی شهرستان خرامه که در سطح بسیار بالایی است، به خوبی شناسایی شود.

دهقان ورزش را بستری مناسب برای هدایت و خلاقیت و بروز استعدادهایی در یک جوان دانست و افزود: تحصیل، تهذیب و ورزش را سه عامل موفقیت و پیشرفت جوانان می باشد.

این نشست که در فرمانداری خرامه برگزار شد ورزشکاران شهرستان به بیان مشکلات موجود و خواستار رفع آن شدند.