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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۳۶

طاهرانپور:

45 کیلومتر به راه‌های مواصلاتی دامغان افزوده شد

45 کیلومتر به راه‌های مواصلاتی دامغان افزوده شد

دامغان–خبرگزاری مهر: معاون فرماندار دامغان از افزوده شدن 45 کیلومتر به راه های مواصلاتی تحت پوشش این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس طاهرانپور صبح یک شنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر شهرستان دامغان در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: براساس ابلاغ سازمان تقسیمات کشوری وزارت کشور 45 کیلومتر از مسیر دامغان -جندق– معلمان به حوزه استحفاظی شهرستان دامغان افزوده شد.

وی تصریح کرد: از 258 کیلومتر مسیر دامغان به اصفهان 228 کیلومتر تحت پوشش اداره راه و ترابری شهرستان دامغان قرار دارد.

معاون فرماندار دامغان افزود: با توجه به تردد زیاد و حادثه خیزبودن مسیر دامغان -اصفهان باید اورژانس، هلال احمر و راهداری در این مسیر حضور فیزیکی فعالی داشته باشند.

طاهرانپور گفت: سالانه 14 میلیون نفر مسافر از شهرستان دامغان عبور می کنند که باید نظارت دستگاه های نظارتی بر بهداشت و عرضه مواد غذایی نیز افزایش پیدا کند.

کد مطلب 1789591

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