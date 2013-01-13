به گزارش خبرنگار مهر، عباس طاهرانپور صبح یک شنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر شهرستان دامغان در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: براساس ابلاغ سازمان تقسیمات کشوری وزارت کشور 45 کیلومتر از مسیر دامغان -جندق– معلمان به حوزه استحفاظی شهرستان دامغان افزوده شد.

وی تصریح کرد: از 258 کیلومتر مسیر دامغان به اصفهان 228 کیلومتر تحت پوشش اداره راه و ترابری شهرستان دامغان قرار دارد.

معاون فرماندار دامغان افزود: با توجه به تردد زیاد و حادثه خیزبودن مسیر دامغان -اصفهان باید اورژانس، هلال احمر و راهداری در این مسیر حضور فیزیکی فعالی داشته باشند.

طاهرانپور گفت: سالانه 14 میلیون نفر مسافر از شهرستان دامغان عبور می کنند که باید نظارت دستگاه های نظارتی بر بهداشت و عرضه مواد غذایی نیز افزایش پیدا کند.