بهرنگ توفیقی در تکمیل این خبر به خبرنگار مهر گفت: "زاپاس" یک قصه اجتماعی دارد که رگه‌هایی از طنز در آن به چشم می‌خورد. این فیلم فردا صبح دوشنبه 25 دی در تهران کلید می‌خورد و 25 جلسه تصویربرداری خواهیم داشت.

وی افزود: کامبیز دیرباز، حدیثه تهرانی، مجید واشقانی، فرخنده فرمانی زاده، محمد مهدی دین پرور، ترلان پروانه، بیتا پورقناد، مهسیما عزیزی و مینا فلاحت‌پیشه بازیگران فیلم هستند و عرفان احمدی، نگار پوریایی و هانیه نورصالحی نیز به عنوان بازیگران خردسال در کار حضور دارند.



در خلاصه "زاپاس" آمده است: ما دزد نیستیم، کیف کسی را نمی‌زنیم، قانون ما اینه، فقط زاپاس! زاپاس زندگی هیچ کسی رو داغون نمی‌کنه..

محسن احمدی کلهری و مهدی همتی گرکانی تهیه کنندگان این فیلم هستند و دیرباز به عنوان مشاور پروژه نیز حضور دارد.

برنامه ریز و دستیار اول کارگردان کیوان جمالی، منشی صحنه مهرگان شمس، نویسنده فیلمنامه احسان جوانمرد، بازنویسی محسن کیایی، مدیر صدابرداری مهران ملکوتی، مدیر تصویربرداری داریوش حکمت، طراح صحنه و لباس سحر شهامت، طراح گریم همایون نوذر، مدیر تولید بهزاد هاشمی، جانشین تولید آرش داوودی، مدیر امور مالی حسین ناصری، عکاس و تصویربردار پشت صحنه محمد علی خرم‌زاده و روابط عمومی شهناز شجاعی عوامل تولید این اثر هستند.