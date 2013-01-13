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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۵۰

ویسی در گفتگو با مهر:

کاهش تیمهای لیگ برتر مفید است/ بدنبال ارتقاء کیفیت لیگ باشیم

کاهش تیمهای لیگ برتر مفید است/ بدنبال ارتقاء کیفیت لیگ باشیم

دورود - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم پیکان با اشاره به اینکه کاهش تعداد تیمهای لیگ برتر مفید خواهد بود، گفت: این امر برای ارتقاء سطح لیگ برتر کشور مفید است.

عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه به نظر من کاهش تعداد تیم های لیگ برتر من مفید است، اظهار داشت: با وجود اینکه تیم پیکان هم در لبۀ سقوط قرار دارد ولی من می گویم کاهش تعداد تیمهای لیگ برتری مفید خواهد بود.

وی با بیان اینکه شاید بعضی از مربی هایی که تیمشان در پایین جدول قرار دارد چنین نظری نداشته باشند، تصریح کرد: ولی من صادقانه می گویم که واقعاً تعداد تیم های لیگ برتر برای ما زیاد است.

سرمربی تیم پیکان یادآور شد: ما باید به دنبال ارتقاء سطح کیفی لیگ برتر در کشور باشیم.

کد مطلب 1789594

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