رابطه ترکیه با جبهه النصره تیره شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن نوشت ترکیه مرزهای مشترک با سوریه را به روی گروه تروریستی موسوم به "جبهه النصره" بسته است.



این روزنامه نوشت اطلاعاتی که به دست آورده است، تصریح می کند که دولت ترکیه، مرزهایش با سوریه را به روی جبهه النصره وابسته به شبکه القاعده به صورت موقت بسته است که این اقدام در پی افزایش نفوذ این گروه و طمع ورزیهایش صورت گرفته است، این در حالی است که ترکیه این گروه را در خاک خود پذیرفته و مورد حمایتهای لجستیکی قرار داده بود.

این روزنامه به نقل از منابع آگاه از نهادهای تصمیم گیری نوشته است ترکیه اخیرا منابع حمایت مالی از جبهه النصره را به دلایلی که هنوز افشا نشده است، از بین برده و چه بسا درصدد بازنگری در مواضع خود در خصوص این گروه است.



این منبع با اشاره به نارضایتی این گروه تروریستی از اقدام ترکیه نوشت نگرانی آنکارا از جبهه النصره، نگرانی اطلاعاتی است و دلیل آن، ترس از تشکیل شاخه عثمانی مطابق الگوی شاخه الشام از سوی این گروه است که نظام حاکم بر ترکیه را لائیک و کافر می داند.