نامزدی "برنان" به ریاست سیا نشانه تمرکز بیشترآمریکا بر جنگهای فاجعه بار کنترل از راه دور

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در تحلیلی "جان برنان" گزینه پیشنهادی اوباما برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) را نشان دهنده این مسئله دانست که آمریکا در آینده چگونه می خواهد جنگها را هدایت و رهبری کند؛ با کنترل از راه دور.

جان برنان زمانی که می خواهد درباره هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی سخن بگوید با اشتیاق و علاقه فراوانی حرف می زند. وی در اوایل سال 2012 در یک سخنرانی در واشنگتن اظهار داشت که آنچه که این ابزار ضد تروریستی را غیر قابل انصراف می کند عمل جراحی دقیق آن است. ما می توانیم با کمک این ابزار غده سرطانی که القاعده نام دارد را با دقت زیاد دور کنیم در حالی که آسیب ها به بافتهای دیگر بسیار جزئی است.

این به اصطلاح کسی که خود را دکتر نامیده و چاقوی جراحی وی توانایی پرواز دارد، مشاور عالی اوباما در مبارزات ضد تروریستی است که به زودی رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا خواهد شد. در سال 2012 وی به عنوان اولین نماینده دولتی به مسئله ای که سالها مشخص بود اعتراف کرد و اعلام کرد که آمریکا افرادی را که خود به عنوان تروریست تشخیص می دهد با هواپیماهای بدون سرنشین می کشد. این هواپیماها عملیاتهای خود را دور از وطن و در مناطقی مانند پاکستان،سومالی،لیبی یا یمن انجام می دهند.

در حالی که کشورهای دیگر از جمله سوئیس هنوز به صورت آزمایشی عملیات هواپیماهای بدون سرنشین را دارند ، اما آمریکا از سال 2005 شدیدا روی عملیاتها با این روباتهای جنگنده تاکید دارد. تحت حکومت برنده جایزه صلح نوبل(اوباما) شمار حملات با هواپیماهای بدون سرنشین به شکل واضحی افزایش پیدا کرده است. حدودا امروزه هر سه تا چهار روز یک عملیات این چنینی از طرف آمریکا شکل می گیرد.

به گزارش نشریه «Wired» تنها در پاکستان هفت هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در ده روز ابتدایی سال جاری تقریبا چهل نفر را کشته اند.

جان برنان نقش موثر و عمده ای در توسعه و گسترش برنامه های جنگی کنترل از راه دور آمریکا ایفا کرده است. مدت چهار سال است که وی در این زمینه به اوباما مشاوره و کمک می کند.ازسال 2012 وی به صورت آشکارا از این استراتژی مورد اختلاف به دفاع می کند.

وی در سخنانی در سال 2012 تصریح کرد که هواپیماهای بدون سرنشین هم از نظر قانونی و هم از نظر اخلاقی ابزار دفاعی خوبی است. هیچ بخشی در قوانین بین المللی وجود ندارد که عملیات هواپیماهای بدون سرنشین را به منظور دفاع شخصی ممنوع اعلام کند. کشتار مکانیکی برخی افراد از فاصله حدود 12 هزار کیلومتری چیزی به غیر از یک رهبری جنگ کلاسیک نیست.

جان برنان همچنین بر این عقیده است که اعضای القاعده و وابستگان آنها اهداف نظامی مشروع و منطقی هستند. ما حق داریم آنها را هدف قرار داده و بکشیم. وی همچنین ادعا می کند که غیر نظامیان در عملیاتهای هواپیماهای بدون سرنشین امنیت بیشتری دارند. هنوز هیچ سلاحی به وجود نیامده که برای ما این شرایط را فراهم کند که با این دقت بین تروریستهای القاعده و غیر نظامیان بی گناه تمایز قائل شویم . کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین باید به عنوان فرم انسانی رهبری جنگ شناخته شود.

نویسنده در ادامه به برخی دیگر از اظهارات برنان در دفاع از عملیات هواپیماهای بدون سرنشین و اینکه جان سربازان آمریکایی در جنگها به خطر نمی افتد اشاره کرده و در بخش دیگری از این مطلب تصریح کرد: اوباما می خواست برنان را در سال 2008 به ریاست سازمان سیا درآورد که این مسئله با مخالفتهای زیادی روبرو شد. برنان در دوران ریاست جمهوری جرج بوش یکی از کارمندان مهم سازمان سیا بود. در این دوران روشهای مورد اختلاف و بحث برانگیز بازجویی از زندانیان که شکنجه با آب یکی از بارزترین آنها بود شکل گرفت. همچنین ربودن زندانیان تحت نظارت برنان صورت می گرفت.

در حالی که "برنان" اخیرا خود را از منتقدان سرسخت روشهای سختگیرانه سازمان سیا با زندانیان نشان می دهد اما همکاران سابق وی در این سازمان اظهارداشته اند که برنان هرگز اقدامی علیه این متدها انجام نداده است.

