هشدار 219 نماینده به مطرح کنندگان "انتخابات آزاد":از سرنوشت فتنه گران عبرت بگیرید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، 219 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در بیانیه ای از بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب حمایت کردند و این بیانیه امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد.

در این بیانیه آمده است: رهبر معظم انقلاب هفته گذشته در سالروز یوم الله 19 دی و در دیدار با مردم شریف قم برای بار دیگر با بیانات بصیرت افزای خویش راهگشای امت اسلامی در برابر فتنه ها بودند. بیانات معظم له در تبیین کلید واژه فتنه جدید تحت عنوان انتخابات آزاد که توسط برخی شکست خوردگان داخلی همسو با دشمنان خارجی طرح می شود و همچنین توجه دادن امت اسلامی به احتمال برخی شیطنت ها از جمله حاشیه سازی های سیاسی، اقتصادی و یا امنیتی در آستانه انتخابات سال بعد نشان داد که رهبری فرزانه انقلاب همچون ناظری هوشیار و تیزبین مراقب حقوق ملت در برابر جهالت برخی عناصر داخلی و توطئه های دشمن است.

در این بیانیه همچنین آمده است: ملت ایران که در مقابله با فتنه 88 با عمل به توصیه های امام امت (ره) و تبعیت از ولی فقیه خود پیروی نمودند و با حضور میلیونی در یوم الله 9 دی طومار فتنه ای را که با رمز تقلب کلید خورده بود را در هم پیچید این بار نیز در برابر فتنه "انتخابات آزاد" یا هر فتنه احتمالی سیاسی، اقتصادی و امنیتی و یا هر فتنه دیگر در میدان بصیرت حاضر خواهند بود و هرگز نایب امام خود را تنها نخواهند گذاشت.

ما نمایندگان مردم در خانه ملت به همه آنها که خواسته یا ناخواسته در شیپور انتخابات آزاد می دمند یادآور می شویم که تمام انتخابات جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهیدان و تدبیر ولی امر مسلمین و مردمی بودن مجری و ناظر انتخاباتی آزاد بوده و القا آزاد نبودن انتخابات همسویی و همنوایی با دشمنان ملت و رمز فتنه جدید است. به همین جهت به تمام چهره ها و بلندگوهای داخلی که از لزوم انتخابات آزاد دم می زنند هشدار می دهیم که از عاقبت دیگر فتنه گران عبرت بگیرند که ملت شهید داده ایران اسلامی با هیچ احدی عهد اخوت نبسته است و همچنین به تمام احزاب، گروه ها، جریان ها و شخصیت ها و خواص یادآور می شویم که در برابر این فتنه ها سکوت نکنند و از هم اکنون با حضور به هنگام و محکوم کردن خط فتنه جدید اجازه تجدید حیات به فتنه گران ندهند.