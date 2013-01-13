رسوایی های اخلاقی تفنگداران دریایی آمریکا در ژاپن تمام شدنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، پلیس ژاپن صبح امروز یکشنبه یک سرباز نیروی دریایی ارتش آمریکا را به اتهام ورود غیرقانونی به یک منزل مسکونی در شهر یوکوسوکا در نزدیکی توکیو در زمان حکومت نظامی بازداشت کرد.

گفته می شود که ریچارد لاوتون افسر 24 ساله در حالت طبیعی نبوده و از مشروبات الکی استفاده کرده بود.

حضور نیروهای آمریکایی در اوکیناوا یکی از چالش های مهمی است که ساکنان این شهر و مقام های محلی در چند دهه گذشته با آن روبرو بوده اند.

در برخی اوقات اقدامات غیر اخلاقی این نیروها سبب اعتراضاتی گسترده در این استان و در بخش‌های دیگر ژاپن شده است. تاکنون چند مورد تجاوز به دختران کم سن و سال و زنان ژاپنی از سوی این نیروها در رسانه های این کشور منتشر شده و اعتراضات مردم منطقه برای جابجایی این پادگان به جایی نرسیده است.

