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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۳۱

زرین کلاه در پاسخ به مهر:

شیراز آماده جذب هرگونه سرمایه گذاری است/ پیش بینی 10میلیون گردشگر نوروزی

شیراز آماده جذب هرگونه سرمایه گذاری است/ پیش بینی 10میلیون گردشگر نوروزی

شیراز - خبرگزاری مهر: فرماندار شیراز گفت: این شهرستان آماده جذب هرگونه سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زرین کلاه ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت جذب سرمایه گذار  بخش خصوصی در شیراز تاکید کرد: در بحث حضور سرمایه گذاران در شیراز نسبت به سال  گذشته پیشرفت قابل قبولی داشتیم اما هنوز جای کار فراوان است.

وی تاکید کرد: شرایط کار برای سرمایه گذاران در شیراز فراهم است و در بخش زیرساخت و پاسخگویی به استعلامات فعالیتهای مختلفی صورت گرفته است.

پیش بینی 10میلیون نفر گردشگر نوروزی

فرماندار شیراز در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص ایجاد زیر ساختهای لازم برای جذب بیشتر مهمانان درایام نوروز گفت: با برنامه ریزیهای انجام شده پیش بینی ما حدود 10 میلیون نفر مهمان  در ایام نوروز است.

وی تصریح کرد: ستاد تسهیلات نوروزی فعالیت خود را آغاز می کند که یکی از مهمترین برنامه این ستاد بحث اطلاع رسانی مناسب به مهمانان است.

کد مطلب 1789604

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