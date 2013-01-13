مراحل فیلمبرداری مستندسازان اروپایی در کرمان پایان یافت

محمد مهدی افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراحل فیملبرداری گروه های مستندساز شبکه خبر اسپانیا" hispan " و" رک" فرانسه از جاذبه های تاریخی وگردشگری استان کرمان پایان یافت.

وی گفت: این گروههای مستندساز اروپایی درطول مدت حضور دراستان کرمان از جاذبه های تاریخی وگردشگری شهرهای کرمان، ماهان، شهداد، راین، جیرفت و میمند تصویر برداری کردند.

این مسئول با بیان اینکه درآینده ای نزدیک گزارش تصویری سفر گروههای مذکور به استان کرمان از شبکه های اسپانیا و فرانسه پخش می شود، افزود: بدون شک نمایش این قبیل مستندها در رسانه های اروپایی، موجبات حضور گردشگران در این خطه را فراهم خواهد کرد.

افضلی برپایی جشنواره های مختلف گردشگری را زمینه ساز حضور فیلمسازان و مستندسازان داخلی وخارجی دراستان کرمان عنوان و تصریح کرد: از زمان برگزاری جشنواره گردشگری کلوت های شهداد و راین با همکاری مشترک میراث فرهنگی و فرمانداری کرمان و پخش مستقیم از شبکه های محلی و فرامحلی میزان درخواست ها برای فیلمبرداری از جاذبه های استان افزایش چشمگیری داشته است.

وی با اشاره به اینکه در پائیز سال جاری نخستین فیلم سینمایی با موضوعیت گردشگری در استان کرمان ساخته شد، اظهار داشت: با اکران این فیلم در سینماهای کشور بخش های مهمی از جاذبه های تاریخی، طبیعی و گردشگری منطقه به هموطنان شناسانده می شود.

افضلی گفت: به زودی فیلمبرداری قسمتهایی از یک سریال بلند سینمایی درخصوص زندگی نامه یکی از شاعران وعارفان بلندآوازه ایران در کرمان آغاز خواهد شد.