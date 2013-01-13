دانشگاه پیام نور لرستان در 150 رشته محل بدون آزمون دانشجو می پذیرد

حسن علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه پیام نور لرستان در راستای سیاست جدید وزارت علوم تحقیقات و فناوری در بیش از 150رشته محل بدون کنکور و براساس سوابق تحصیلی از داوطلبان واجد شرایط ثبت نام به عمل می آورد.



وی با بیان اینکه اسامی این رشته‌ها به سازمان سنجش اعلام شده است، گفت: دانشگاه پیام نور لرستان در رشته های فنی مهندسی، علوم انسانی، علوم کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه، مدیریت، حسابداری واقتصاد بدون برگزاری کنکور دانشجو می پذیرد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان ادامه داد: دانشجویانی که شرایط لازم را برای ورود به این دانشگاه داشته باشند در 9 مرکز پیام نور مشغول به تحصیل می شوند.

علیزاده با بیان اینکه ثبت‌نام در رشته‌های بدون آزمون این دانشگاه از نیمه دوم دی ماه انجام می گیرد، گفت: پذیرش این داوطلبان در بهمن‌ماه صورت می‌گیرد و معیار پذیرش داوطلب برای هر کد محل رشته‌ به عهده سازمان سنجش است.

وی با اشاره به جزئیات ونحوه ثبت نام داوطلبان تصریح کرد: داوطلبان می بایست ابتدا به سایت سازمان سنجش مراجعه و با مطالعه اطلاعیه ها وشرایط ثبت نام از روز 18 دی ماه با مراجعه به این سایت و پس از پرداخت مبلغ 85 هزار ریال به عنوان وجه ثبت ‌نام رشته مورد تقاضا یک گروه آزمایشی را انتخاب کنند.