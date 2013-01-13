محمد حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال های اخیر همگام با پیشرفت دانش پزشکی و داروسازی درکنار استفاده صحیحی از کشفیات روزافزون علوم، متاسفانه عده ای افراد سودجویانه استفاده نابجا از داروها را در جامعه اشاعه می دهند.

وی اظهارداشت: کاربرد داروها طیفی از اثرات جانبی ناخواسته و زیانبار را برای بدن فرد بر جای می گذارد که می تواند در پاره ای از موارد برگشت ناپذیر باشد و از این رو صدمات جبران ناپذیری را بر سلامتی ورزشکار وارد کند.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی گیلان با اعلام اینکه دوپینگ با اهداف عالیه ورزش که سالم سازی جسم و روح است منافات دارد، گفت: دوپینگ به دلیل ایجاد برتری غیرمنصفانه در صحنه ورزش بر خلاف مقررات جاری سازمان های اجرایی ورزش است و ارتکاب آن جرم شناخته می شود.

وی در ادامه بازرسی از باشگاه ها و اماکن ورزشی را گامی ارزشمند برای تامین سلامت ورزشکاران دانست و افزود: ستاد نظارت بر سلامت باشگاه های ورزشی استان از بدو شکل گیری به صورت جدی و مستمر امر بازرسی از باشگاه های ورزشی استان را آغاز کرد و در این رابطه دستاوردهای ارزشمندی برای ورزشکاران داشت چرا که از جمله اهداف این بازرسی ها تامین سلامت ورزشکاران و مبارزه با برخی افراد سودجو در باشگاه های ورزشی است.

حق شناس یادآورشد: ستاد نظارت استان در ارزیابی فدراسیون رتبه عالی دریافت کرده که خود به خوبی گویای عملکرد این ستاد است.