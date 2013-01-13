شرط معدل برای آزمونهای ورودی مدارس خاص اعمال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی آموزش و پرورش استان تصریح کرد: مهمترین تفاوت مدارس عادی با مدارس خاص نمونه دولتی و تیزهوشان در برگزاری آزمونهای ورودی و شرط معدل برای شرکت دانش آموز در این آزمون است.

وی افزود: معدل بالای 19 در دو مقطع آزمونهای دوره راهنمایی و متوسطه در مدارس تیزهوشان مجوز ورود به مدارس استعدادهای درخشان است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان ادامه داد: در مدارس نمونه دولتی نیز شرط معدل بالای 16 در هر دو مقطع راهنمایی و متوسطه اعمال می شود.

وی اضافه کرد: امتحانات دوره راهنمایی هر دو مدرسه تیزهوشان و نمونه دولتی از پایه ششم ابتدایی و امتحانات دوره متوسطه در هر دو مدرسه از پایه سوم راهنمایی انتخاب شده است.

به گفته محمودزاده در مقطع راهنمایی دانش آموزان 80 سئوال را در 80 دقیقه و در مقطع متوسطه 100 سئوال را در 100 دقیقه پاسخ خواهند داد.

وی با بیان اینکه آزمونهای ورودی با هدف سنجش اطلاعات دانش آموزان و جدا کردن دانش آموزان عادی از نخبه انجام می شود، اضافه کرد: تجربه نشان داده تفکیک دانش آموزان عادی از نخبه ضروری بوده و در پیشبرد اهداف آموزشی تاثیر مثبت دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با تاکید به افزایش تعداد مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی در سالهای اخیر اضافه کرد: این مهم با هدف ایجاد عدالت آموزشی و ایجاد زمینه امکان تحصیلی برابر به دانش آموزان سراسر استان انجام شده است.

محمود زاده تصریح کرد: با وجود اینکه برخی مدارس نمونه دولتی و تمامی مدارس تیزهوشان به صورت روزانه است، تمامی مدارس خاص شهریه تحصیلی دارند.

تاریخ ثبت نام در آزمونهای ورودی مدارس خاص پنج اسفند ماه سال جاری، توزیع کارت 14 اردیبهشت ماه سال آینده و برگزاری آزمون 19 و 20 اردیبهشت ماه سال آینده خواهد بود.

دانش آموزان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.artamedu.ir مراجعه کنند.