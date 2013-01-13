پروژه احداث جاده"پاتاوه"به"دهدشت" 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عدل هاشمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه که جزء پروژه های مهر ماندگار دولت نیز قرار گرفته، تا پایان سال 92 به بهره برداری کامل می رسد.

وی بیان کرد: تاکنون برای اجرای این طرح بالغ بر 100میلیارد تومان هزینه شده که برای تکمیل آن به حدود 150 میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

هاشمی این پروژه را اولویت اصلی راهسازی این استان عنوان کرد و بیان داشت: محور ترانزیتی پاتاوه –دهدشت تکمیل کننده کریدور شمال به جنوب کشور است.

وی اظهار داشت: این محور همچنین بیش از 200 کیلومتر مسیر بندر امام(ره) به مرکز کشور را کوتاهتر می‌کند و با اتمام این راه، پنج بخش با 400 روستا و جمعیتی بالغ بر 100 هزار نفر مستقیما از این محور بهره‌مند خواهند شد.

هاشمی یادآور شد: فاز اول و چهارم این محور به ترتیب با 28 و 19.5 کیلومتر به بهره ‌برداری رسیده و فاز دوم و سوم آن به ‌طول 28 و 63کیلومتر در دست اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، احداث جاده پاتاوه به دهدشت یکی از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به کهگیلویه و بویراحمد در سال 73 است.