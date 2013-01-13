پایکوبی اعضای یک تور گردشگری در میانکاله بهشهر تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان احمدی در گفتگویی اظهار داشت: این تورهای گردشگری مجوز رسمی از سازمان های مربوطه جمهوری اسلامی ایران دارند و به تمام قواعد و اصول ایران اسلامی پایبند و معتقد هستند.

وی بیان داشت: انتشار این خبر در شرایطی صورت گرفته که در سالروز وفات پیامبر اکرم (ص) در میانکاله باران شدیدی می بارید و بر اساس اعلام مسئول منطقه میانکاله، تورهای گردشگری در این روز وارد منطقه نشدند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست بهشهر، به عکس منتشر شده در این سایت خبری اشاره کرد و گفت: بر خلاف ادعای گردانندگان این سایت، عکس منتشر شده مربوط به منطقه ای کوهستانی است و در شرایطی که میانکاله در روز مورد ادعا شاهد باران شدید بود، این عکس هوای آفتابی را نشان می دهد.

برداشت 260 هزار تن علوفه سبز

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده توسط کارشناسان زراعی، کشاورزان بهشهری بیش از 260 هزار تن علوفه سبز از اراضی زراعی شهرستان برداشت می کنند.

غلامرضا قنبری اظهار داشت: با توجه به شرایط مطلوب جوی، کشاورزان بهشهری، چهارهزار هکتار به محصول شبدر، 280 هکتار به کشت مخلوط (شبدر با جو) 38 هکتار به یونجه و چهار هزار هکتار به کشت جو علوفه ای اختصاص دادند.

وی از عقد قرارداد با 22 کارشناس ناظر گندم و سه کارشناس ناظر کلزا در اراضی زراعی این شهرستان خبر داد.

برگزاری سابقات سراسری قرآن کریم در ساری

سید عباس حسینی ن‍‍ژاد، فرماندار ساری در نشست ستاد بر گزاری سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اظهار داشت: ادارات مرکز استان از همه امکانات و ظرفیت های شهری برای برگزاری هرچه با شکوه تر این مسابقات استفاده کنند.



وی افزود: استفاده ازسازمان های مردم نهاد و کانون های قرآنی شهرستان ساری، در اجرای برنامه های مسابقات لازم و ضروری است تا بتوان فضای مرکز استان را قرآنی کرد.



فرماندار شهرستان ساری با اشاره به اینکه رسانه های مکتوب و مجازی و صدا و سیما در تبلیغات و اطلاع رسانی این مسابقات رسالت خطیری بر عهده دارند، تصریح کرد: اصحاب رسانه باید با اطلاع رسانی به آحاد جامعه نقش خود را به نحواحسن ایفا کنند.