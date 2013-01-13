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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۴۸

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پایکوبی اعضای یک تور گردشگری در میانکاله بهشهر تکذیب شد

پایکوبی اعضای یک تور گردشگری در میانکاله بهشهر تکذیب شد

بهشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره حفاظت از محیط زیست بهشهر انتشار خبر نادرست یکی از سایت های خبری مازندران مبنی بر پایکوبی اعضای یک تور گردشگری در سالروز وفات پیامبر (ص) در منطقه میانکاله بهشهر را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان احمدی در گفتگویی اظهار داشت: این تورهای گردشگری مجوز رسمی از سازمان های مربوطه جمهوری اسلامی ایران دارند و به تمام قواعد و اصول ایران اسلامی پایبند و معتقد هستند.

وی بیان داشت: انتشار این خبر در شرایطی صورت گرفته که در سالروز وفات پیامبر اکرم (ص) در میانکاله باران شدیدی می بارید و بر اساس اعلام مسئول منطقه میانکاله، تورهای گردشگری در این روز وارد منطقه نشدند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست بهشهر، به عکس منتشر شده در این سایت خبری اشاره کرد و گفت: بر خلاف ادعای گردانندگان این سایت، عکس منتشر شده مربوط به منطقه ای کوهستانی است و در شرایطی که میانکاله در روز مورد ادعا شاهد باران شدید بود، این عکس هوای آفتابی را نشان می دهد.

برداشت 260 هزار تن علوفه سبز

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده توسط کارشناسان زراعی، کشاورزان بهشهری بیش  از 260 هزار تن علوفه سبز از اراضی زراعی شهرستان برداشت می کنند.

غلامرضا قنبری اظهار داشت: با توجه به شرایط مطلوب جوی، کشاورزان بهشهری، چهارهزار هکتار به محصول شبدر، 280 هکتار به کشت مخلوط (شبدر با جو) 38 هکتار به یونجه و چهار هزار هکتار به کشت جو علوفه ای اختصاص دادند.

وی از عقد  قرارداد با 22 کارشناس ناظر گندم و سه کارشناس ناظر کلزا در اراضی زراعی این شهرستان خبر داد.

برگزاری سابقات سراسری قرآن کریم در ساری

سید عباس حسینی ن‍‍ژاد، فرماندار ساری در نشست ستاد بر گزاری سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اظهار داشت: ادارات مرکز استان  از همه امکانات و ظرفیت های  شهری برای برگزاری هرچه با شکوه تر این مسابقات استفاده کنند.

وی افزود: استفاده ازسازمان های مردم نهاد و کانون های قرآنی شهرستان ساری، در اجرای برنامه های مسابقات لازم و ضروری است تا بتوان فضای مرکز استان  را قرآنی کرد.

فرماندار شهرستان ساری با اشاره به اینکه رسانه های مکتوب و مجازی و صدا و سیما در تبلیغات و اطلاع رسانی این مسابقات رسالت خطیری بر عهده دارند، تصریح کرد: اصحاب رسانه باید با اطلاع رسانی به آحاد جامعه نقش خود را به نحواحسن ایفا کنند.

کد مطلب 1789621

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