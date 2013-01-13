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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۰۵

عراقی تاکید کرد:

علت شلوغی کلینیک فوق تخصصی اراک حضور بی برنامه بیماران است

علت شلوغی کلینیک فوق تخصصی اراک حضور بی برنامه بیماران است

اراک – خبرگزاری مهر: مدیر کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام رضا (ع) گفت: حضور بی برنامه تعداد زیادی از بیماران برای نوبت گیری در این مرکز درمانی مهمترین علت شلوغی و اختلال در نوبت گیری است.

علی فتاح عراقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حضور بی برنامه بعضی مراجعه کنندگان علاوه بر اینکه نظم کار و خدمات دهی را برهم می زند موجبات نارضایتی دیگر مراجعان و اتلاف وقت آنان را به همراه دارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر علت نارضایتی مردم  اظهار داشت: کلینیک فوق تخصصی امام رضا (ع) در سال گذشته روزانه 600 مراجعه کننده داشته که این تعداد امسال به طور متوسط به یکهزار و 200 و در برخی از روزها تا یکهزار و 700 نفر نیز رسیده است.

گفتنی است سیستم مکانیزه نوبت دهی اگرچه در تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از اتلاف وقت مراجعان به ویژه افراد شاغل موثر است اما این نوبت دهی با مشکلاتی همراه شده و نارضایتی مردم را به همراه داشته است.
 

کد مطلب 1789625

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