علت شلوغی کلینیک فوق تخصصی اراک حضور بی برنامه بیماران است

علی فتاح عراقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حضور بی برنامه بعضی مراجعه کنندگان علاوه بر اینکه نظم کار و خدمات دهی را برهم می زند موجبات نارضایتی دیگر مراجعان و اتلاف وقت آنان را به همراه دارد.



وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر علت نارضایتی مردم اظهار داشت: کلینیک فوق تخصصی امام رضا (ع) در سال گذشته روزانه 600 مراجعه کننده داشته که این تعداد امسال به طور متوسط به یکهزار و 200 و در برخی از روزها تا یکهزار و 700 نفر نیز رسیده است.

گفتنی است سیستم مکانیزه نوبت دهی اگرچه در تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از اتلاف وقت مراجعان به ویژه افراد شاغل موثر است اما این نوبت دهی با مشکلاتی همراه شده و نارضایتی مردم را به همراه داشته است.

