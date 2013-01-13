18 پروژه عمرانی پایتخت تا 6 ماه آینده به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با بیان این مطلب اظهار کرد : تونلنیایش، بزرگراه امامعلی(ع)، دریاچهمصنوعی چیتگر، بزرگراهطبقاتی صدر، تقاطع غیرهمسطح شیخفضلا...- جناح، نمایشگاه بینالمللی شهرآفتاب، تونل امیرکبیر و بخش باقیمانده از بزرگراه آزادگان از جمله این پروژه ها هستند که کلنگ احداث همگی شان طی دو سال گذشته بر زمین خورده و انشاا... تا 6 ماه آینده به ثمر خواهند نشست.
وی با بیان اینکه تا خرداد سال آینده 18 پروژه بهره برداری خواهد شد اظهار کرد : در همین مدت زمان 6 ماهه 60 کیلومتر معبر بزرگراهی، 2 تونل، یک دریاچهمصنوعی، یک مجتمع نمایشگاهی، 36 کیلومتر شبکه جمعآوری آبهایسطحی و 32 پل جدید به شهر تهران اضافه خواهدشد.
7 کیلومتر از بزرگراه آزادگان و تقاطعهایش
وی با اشاره به افتتاح اخیر 10کیلومتر از بزرگراه آزادگان حدفاصل پل فتح تا پل کن و پایان بخشی به ترافیک قدیمی این بزرگراه خاطرنشان ساخت : تا پایان سال 7 کیلومتر پایانی بزرگراه بههمراه دوربرگردانها و تقاطعهای موجود در مسیر افتتاح خواهند شد و بهاین ترتیب رینگ کمربندی خوب پایتخت پساز سالها انتظار تکمیل خواهدشد.این پروژه مهر ماه 89 آغاز شد.
تکمیل بزرگراه شهید باقری
معاون فنی و عمرانی شهرداری با بیان اینکه تا پایان دیماه شاهد تکمیل بزرگراه شهیدباقری و اتصال آن به بزرگراه شهید بابایی خواهیم بود گفت : این پروژه که اردیبهشت 89 آغاز شده تأثیر بسزایی در تسهیل دسترسیهای بزرگراهی پهنهشرقی پایتخت خواهدگذاشت.
وی افزود : بخش باقیمانده بزرگراه شهید باقری محدوده حدفاصل پل استقلال تا بزرگراه شهید بابایی را شامل می شود که به دلیل وجود برخی معارضات، با دشواریهای خاص خود همراه بود اما بالاخره انجامشد.
دسترسی مستقیم بزرگراه شهید صیادشیرازی به بزرگراه شهید زینالدین
معاون شهردار تهران ادامه داد: پروژه احداث رمپ دسترسی از جنوب بزرگراه شهید صیاد شیرازی به شرق بزرگراه شهید زینالدین یک دیگر از پروژه های در حال اجراست .
حسینی گفت : با ایجاد یک راه مستقیم بین این دو معبر شریانی ، از بار ترافیکی بزرگراه شهید همت کاسته خواهد شد. طی پیش بینی های انجام شده این پروژه حداکثر تا پایان دی ماه بهره برداری می شود.
وی با اشاره به اینکه ایجاد این دسترسی مرداد 91 آغاز و طی 5 ماه به مراحل پایانی خود نزدیک می شود اظهار داشت : این پروژه به دنبال درخواستهای مکرر اهالی شرق تهران به اجرا درآمده است .
پایان بزرگراه شهید باکری
معاون فنی و عمرانی شهرداری همچنین با بیان اینکه سالگذشته پلهای دسترسی بزرگراه شهید باکری به باندشمال آزادراه تهران- کرج افتتاحشد اظهار کرد : امسال پلهای دسترسی این بزرگراه به باندجنوب آزاد راه مذکور دراختیار بهره برداران قرارمیگیرد.
وی با اشاره به اینکه این پروژه اردیبهشت 89 آغاز شد ، افزود : تا پایانسال آخرین تقاطع بزرگراه شهید باکری از تقاطعهای هفت گانه آن تکمیل می شود. این اتفاق مهم به کاهش بار ترافیک آزادراه تهران- کرج کمک قابل توجهی خواهدکرد.
تقاطعهای غیرهمسطح کهریزک
حسینی در خصوص تقاطع های غیر همسطح کهریزک نیز گفت : 4 سازه حملونقلی شامل یک زیرگذر، 2 پل و یک روگذر تقاطعهای غیرهمسطح کهریزک با جادهقدیم قم را تشکیل میدهند. این پروژه که خرداد 90 شروع شد تا پایانسال افتتاح میشود.
تقاطع تلو- بابایی
معاون فنی و عمرانی در ادامه در مورد این تقاطع نیز گفت : بخش هایی از پروژه چندی پیش و بدون برگزاری مراسم رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت و انشاا.. کل پروژه تا اوایل اسفندماه کاملشود.
حسینی تاریخ شروع این پروژه را اسفند 89 عنوان کرد و اظهار داشت : این تقاطع یک فرصت انتخاب جدید برای وسایلنقلیهای است که از تهران گذرکرده و می خواهند به شهرهای دیگر دسترسی پیدا کنند.
دریاچه مصنوعی چیتگر
دریاچه مصنوعی چیتگر یکی دیگر از پروژه هایی است که به گفته معاون شهردار تهران به زودی چهره جدیدی به خود می گیرد.
حسینی در این باره گفت : پساز آزمایش بخشهای مختلف دریاچه و اتمام عملیات عایقبندی کف، اکنون آب گیری تدریجی دریاچه در حال انجام است و احتمالاً تا پایان اسفند، شکل کلی دریاچه پدیدار خواهدشد.
وی با اشاره به اینکه طرح دریاچهمصنوعی چیتگر نیز به چنددهه قبل بازمیگردد خاطرنشان ساخت : این پروژه که بالاخره در اردیبهشت 90 مجال واقعیت یافتن پیدا کرد، دریاچه ای 123 هکتاری است که نقش زیست محیطی ارزندهای در تلطیف هوای مناطق غربی پایتخت خواهدداشت.
تقاطع غیرهمسطح شیخفضلا...- جناح
معاون فنی و عمرانی شهردار تهران با بیان اینکه تقاطع غیرهمسطح شیخ فضلا...- جناح از دیگر پروژه هایی است که تا 6 ماه آینده افتتاح خواهد شد اظهار کرد : ساخت 6 پل که دو تا از آنها پلاصلی و 4 پل بهعنوان پلهای جهتی شناختهمیشوند، درجریان ترافیک جاری این دو بزرگراه کار بسیارسختی بود اما خوشبختانه پلهای آن یک به یک درحال بهره برداری هستند.
حسینی افزود : این پروژه آبان 89 آغاز شد و زمانبندی آن برای پایان امسال طراحی شدهاست.
وی همچنین در خصوص تونل نیایش ، دومین تونل جادهای و شهری سال 2012 در جهان نیز گفت : این تونل که با احتساب راههای دسترسی 10252 متر طول دارد، انشاءا... تا 22 بهمنماه به بهرهبرداری خواهدرسید تا رکورد زمانی 22 ماه برای ساخت را به ثبت برساند.
حسینی تصریح کرد : تونلنیایش از ویژگیهای منحصربهفردی برخورداراست که احداث دوراهیها یکیاز مهمترین آنها بهحسابمیآید. فروردین 90 ، زمان آغاز احداث این پروژه است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در ادامه در خصوص این پروژه که چندی پیش به عنوان طرحی نمونه در مجمع تخصصی در تایلند مورد معرفی و بررسی توسط متخصصان قرار گرفت گفت :این طرح هم از مرداد سال گذشته آغازشد و به نظر میرسد تا پایان سال جاری شکل نهایی خود را تا حدود زیادی پیدا کند .
حسینی با بیان اینکه با آغاز به کار جرثقیل های غول پیکر دروازه ای ، بزرگی این پروژه بیش از پیش برای شهروندان تهرانی مشخص شده است افزود : بزرگراهطبقاتی صدر یک نوآوری در صنعت ساخت پلهایطبقاتی کشور بهحسابمیآید که احداث تونل مشترک تأسیسات شهری بهطول بیشاز 6 کیلومتر و نیز کارخانه ساخت قطعات پیشساخته بتنی در منطقه حکیمیه، از دیگر برکات آن بهحساب میآید.
وی در ادامه با بیان اینکه با احداث 25 کیلومتر مسیر باقیمانده از این بزرگراه، یک مسیر 35 کیلومتری شمالی- جنوبی بدون چراغقرمز دراختیار تهرانیها قرار خواهندگرفت افزود : پساز تملک و تخریب 7 هزار واحدمسکونی و تلاش برای رفع انبوهی از معارضات تأسیساتی، 5 خرداد 1392 زمان تکمیل این طرح 44 ساله اعلام شدهاست. البته 10 تقاطع از 25 تقاطع آن اخیراً به بهرهبرداری رسید و پیشبینیمیشود تا پایان سالجاری نیز تعدادی دیگر از تقاطعها و مسیر بزرگراه افتتاحشود.
به گفته حسینی تیر 1390 زمان آغاز پروژه است.
معاون شهردار تهران در ادامه با بیان اینکه عملیات سازه ای تونل امیر کبیر به تازگی پایان یافته است گفت : این تونل که در منطقه بازار تهران قرار دارد بیشاز 1700 متر طولداشته و کارکردهای ترافیکی ارزندهای متوجه آن است و پیشبینی میشود با تجهیز آن به تأسیسات و امکاناتجانبی، ظرف 3 ماه آینده به روی خودروها گشوده شود.زمان اجرای این پروژه مهر ماه 88 است.
پلهای تقاطعهای کاروانسراسنگی 1 و 2 در منطقه غرب تهران نیز پروژه های دیگری هستند که تا 6 ماه آینده مورد بهره برداری قرار می گیرند . حسینی در این خصوص گفت : این پروژه اواخر بهار سال 1392 به بهرهبرداری می رسد.
وی افزود : این پروژهها درسالجاری به شکل قابلقبولی پیگیری شدند تا بزرگراههای فتح، حکیم، شهید لشگری و تهران- کرج صاحب تقاطعهایی جدیدی شوند.
به گفته معاون شهردار تاریخ شروع پروژهها بهترتیب فروردین 1388 و شهریور 1389 است.
حسینی همچنین با اشاره به اینکه فاز نخست نمایشگاه استاندارد و بینالمللی شهر آفتاب تا اواخر اردیبهشتماه سال آینده آماده خواهدشد گفت : این مجتمع درصورت تکمیل فازهای بعدی در سالهای پیشرو، به یک مرکز مبادله تجاری – فرهنگی تبدیلشده و میتواند میزبان رویدادهای بزرگ جهانی باشد.
وی مهر 90 را زمان آغاز این پروژه خواند.
وی در ادامه اظهار کرد : رواق ورودی جنوب حرم مطهر امام خمینی (ره) نیز انشاءا...تا خرداد سالآینده، تکمیل خواهد شد. حسینی زمان آغاز این پروژه شهریور 89 است خاطرنشان ساخت : با بهره برداری از این رواق ، ورود مقامات و شخصیتهای برجسته داخلی و خارجی به مرقدمطهر بنیانگذار انقلاباسلامی ایران در مراسم مختلفمذهبی و آیینی به شکلی مطلوبتر از گذشته صورتپذیرد.
غیراز پروژههایی که به آنها اشارهشد، برخی طرحهای مهم مربوط به شبکه جمعآوری و هدایت آبهایسطحی نیز در دو مقطع زمانی مختلف، معاون فنی و عمرانی شهرداری با بیان اینکه تعدادی از پروژه های خاکریزآب نیز طی امسال و سال آینده بهره برداری خواهند شد اظهار کرد : ظرف یکماه آینده 10 پروژه از پروژههای شرکت خاکریزآب شامل 11 کیلومتر تونل، کانال و لولهگذاری بههمراه یک دستگاه حوضچه آرامش به حجم 110 مترمکعب رسماً به مرحله بهرهبرداری میرسند.
حسینی با اشاره به اینکه این طرحها در 9 منطقه تهران قراردارند گفت : اردیبهشت سال 1392 نیز 24 کیلومتر دیگر از این شبکه وارد سیکل میشود.
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