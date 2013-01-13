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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۱۱

میری:

سنگفرش خیابان حافظیه به خوبی اجرا نشده است

سنگفرش خیابان حافظیه به خوبی اجرا نشده است

شیراز- خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهرشیراز گفت: طرح سنگفرش چهارراه حافظیه تا چهارراه ادبیات به خوبی اجرا نشده و موجب ایجاد مشکل عبور و مرور پیاده و سواره شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول میری ظهر یکشنبه در نطق پیش از دستور دویست و هفتادو هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز اظهار داشت: به نظر می رسد مجری طرح سنگفرش روبروی آرامگاه حافظیه نتوانسته هنر و سلیقه خوبی برای سنگفرشها بکار ببرد و شهرداری باید توجه ویژه به اجرای سنگ فرش چهارراه حافظیه  تا چهارراه ادبیات داشته باشد.

میری افزود: سنگفرشهای این منطقه به گونه ای است که افراد پیاده و حتی خودرو به سهولت نمی توانند از این منطقه عبور کنند وموجب تشویش خاطر رانندگان و همچنین باعث آلودگی صوتی می شود.

وی بیان کرد: شهدا به گردن همه مسئولین و مردم حق زیادی دارند و ایجاد فضای رفیع و مناسب در کوه دراک برای چند قبر شهدای گمنام برای این منطقه نیاز است.

کد مطلب 1789628

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