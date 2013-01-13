مردم بی تدبیری های مسئولان را بر نمی تابند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش در جلسه مشترک مسئولان شهرستان اردکان اظهار داشت: افتخار می کنیم در نظام اسلامی که ثمره رهبری داهیانه حضرت امام(ره) و پایمردی مردم و جانفشانی شهداست مسئولیت داریم و برای ادای دین به ساحت مردم شریف که صاحبان اصلی انقلاب هستند باید سر از پای نشناسیم و لحظه های افتخارآمیز خدمت را از دست ندهیم.

وی با تشریح وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و تنگناهایی که عارض شده است و تلاش دولتمردان برای عبور از گردنه ها، محدودیت ها و تحریمها افزود: بخشی از این مشکلات به واسطه ماهیت ظلم ستیزی انقلاب اسلامی و روحیه حمایت از مظلومان دنیاست که هزینه های آن را پرداخت می کنیم اما مردم بی تدبیری ها و عدم تعامل مسئولان امر را برنمی تابند و باید چاره جویی شود تا از زیر فشار طاقت فرسایی که به خصوص طبقات ضعیف جامعه در عرصه معیشتی و اقتصادی متحمل می شوند، رهایی یابند و گشایشی برای آنها حاصل شود.

مسئولان استان نگاه مهربانانه تری به شهرستان اردکان داشته باشند

وی با اشاره به اینکه خدا را نظاره گر اعمال و حامی خویش می دانیم و جز به مصالح مردم و تامین خواسته های آنها فکر نمی کنیم، عنوان کرد: از مسئولان استان انتظار دارم نگاه مهربانانه تری به شهرستان اردکان داشته باشند و در مقابل قانون گریزان با قاطعیت عمل کنند.

تابش تاکید کرد: پیشرفت و توسعه همه شهرستانهای استان از آرزوهای مردم و مسئولان اردکان است و اگر کاری از ما برآید برای پیشبرد امور آنها به ویژه مناطق محروم استان خالصانه انجام می دهیم.

شماتت، بی حرمتی و تنگ نظری احدی را در حق مردم اردکان را برنمی تابیم

نماینده مردم اردکان تصریح کرد: تلاش برای پیشرفت روز افزون شهرستان اردکان و بهره مندی مردم شریف آن از مواهب توسعه را وظیفه خویش می دانیم و شماتت و بی حرمتی و تنگ نظری احدی را در حق این مردم خوب و بافرهنگ برنمی تابیم و اجازه نمی دهیم هیچکس مانعی فراروی آنها قرار دهد.

پیگیری مسائل و مشکلات استان و اردکان در ملاقات با رئیس جمهور

وی با بیان اینکه در ملاقات با رئیس جمهور مسائل و مشکلات استان یزد و شهرستان اردکان مورد بررسی قرار گرفت، خواستار پیگیری و اجرای مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به ویژه بزرگراه نطنز - نائین، آبرسانی و گازرسانی به بخش خرانق و برخی روستاهای بخش عقدا، دوخطه کردن مسیر راه آهن مسیر اردکان - یزد و .... شد.