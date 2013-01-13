مراسم افتتاحیه کارگاه دانش افزایی مربیان کشتی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این مراسم حجتالله خطیب سرپرست فدراسیون کشتی ضمن خیر مقدم به "استفان قازاریان" دبیر کمیته مربیان فیلا و نفرات حاضر در این دوره، آموزش و دانش افزایی مربیان را یک اصل مهم برای ارتقا جایگاه کشتی ایران دانست.
در ادامه سیدجواد رفوگر رئیس انستیتو بینالمللی کشتی ایران نیز برگزاری این کارگاهها را با هدف افزایش دانش مربیان خواند و حضور قازاریان را در این کلاس فرصتی مغتنم برای شرکت کنندگان در این دوره دانست.
کارگاه دانش افزایی مربیان با تدریس استفان قازاریان دبیر کمیته مربیان فدراسیون جهانی کشتی، به مدت پنج روز تا روز 28 دیماه و با حضور بیش از 40 مربی از هیاتهای کشتی سراسر کشور در خانه کشتی تهران برگزار میشود.
