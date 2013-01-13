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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۴۷

اثر هنرمند لرستانی به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت

اثر هنرمند لرستانی به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از راهیابی اثر هنرمند لرستانی به جشنواره بین المللی تئاتر فجر خبر داد.

فرید رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایش "باد شیشه را می لرزاند" اثر هنرمند لرستانی به بخش وی‍ژه سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت.

وی ادامه داد: نمایش "باد شیشه را می لرزاند" به نویسندگی مهدی کوشکی و کارگردانی امیر دلفانی از خرم آباد به بخش ویژه نمایش سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت.

رئیس اداره هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با اشاره به اینکه رضا شاکرمی، روشنک خسروی و امیر دلفانی بازیگران این نمایش هستند، گفت: روح اله امامی طراح صحنه و نور، فرزان دلفانی مدیر تولید و مشاور کارگردان، ستار مهرشاد دستیار کارگردان، سامان قهرمانی نژاد مدیر صحنه، محمدرضا عبدالهی فرد طراح گریم، پریوش نایب زاده طراح لباس و پیمان مدهنی مدیر اجرا این اثر هستند.

بنابراین گزارش سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 26 دی تا 12 بهمن سالجاری با حضور5 استان کشور در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1789631

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