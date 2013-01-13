اثر هنرمند لرستانی به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت

فرید رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایش "باد شیشه را می لرزاند" اثر هنرمند لرستانی به بخش وی‍ژه سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت.

وی ادامه داد: نمایش "باد شیشه را می لرزاند" به نویسندگی مهدی کوشکی و کارگردانی امیر دلفانی از خرم آباد به بخش ویژه نمایش سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت.

رئیس اداره هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با اشاره به اینکه رضا شاکرمی، روشنک خسروی و امیر دلفانی بازیگران این نمایش هستند، گفت: روح اله امامی طراح صحنه و نور، فرزان دلفانی مدیر تولید و مشاور کارگردان، ستار مهرشاد دستیار کارگردان، سامان قهرمانی نژاد مدیر صحنه، محمدرضا عبدالهی فرد طراح گریم، پریوش نایب زاده طراح لباس و پیمان مدهنی مدیر اجرا این اثر هستند.

بنابراین گزارش سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 26 دی تا 12 بهمن سالجاری با حضور5 استان کشور در تهران برگزار می شود.