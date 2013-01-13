اعلام آمار 9ماهه ولادت و وفات/تهران دارای کمترین آمار تولد و فوت

به گزارش خبرنگار مهر ، براساس آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال در 9 ماه سال جاری یک میلیون و 67 هزار و 687 واقعه ولادت به ثبت رسیده که بر این اساس ، نرخ خام حاصل از ثبت ولادت در کشور 18.8 در هزار به دست آمده است.

تعداد ولادت ثبت شده شهری 849 هزار و 453 رویداد و تعداد ولادت روستایی نیز 218 هزار و 234 رویداد بوده است و به طور متوسط در مقابل هر ولادت روستایی، 3.8 ولادت شهری به ثبت رسیده است.

نسبت جنسی حاصل از ثبت ولادت دراین مدت برابر با 105.5 است که همین شاخص در مدت مشابه سال قبل 105.1 بوده است. یعنی در مقابل هر 100 واقعه ولادت ثبت شده دختر حدود 105.5 واقعه ولادت پسر به ثبت رسیده است.



همچنین استان های سیستان و بلوچستان ، هرمزگان و گلستان به ترتیب با 31.4 و23.9 و23.3 در هزار بیشترین و استان های گیلان، مازندران و تهران به ترتیب با 13 و14.4و 15.1درهزارکمترین نرخ ثبت ولادت را به خود اختصاص داده اند.



براساس گزارش سازمان ثبت احوال در نه ماهه امسال 267 هزار و 495 واقعه فوت به ثبت رسیده و براین اساس ، نرخ خام حاصل از ثبت فوت در کشور 4.7 در هزار به دست آمده است.



استانهای گیلان ،خراسان جنوبی و خراسان شمالی به ترتیب با 5.9 و5.66 و5.65 در هزار بیشترین و استان های البرز،‌کرمان و تهران به ترتیب با 3.67 و3.7 و 4.1 درهزارکمترین نرخ ثبت فوت را به خود اختصاص داده اند.



در 9 ماهه سال 1391 در مقابل هر 100 فوت ثبت شده زنان تعداد 129.7 مورد فوت مردان به ثبت رسیده است که همین نسبت در مدت مشابه سال قبل 131 بوده است.