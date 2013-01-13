قزوین میزبان مسابقات بدمینتون دختران کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانک صدیق در این باره اظهارداشت: این رقابت ها از دوم تا پنجم بهمن ماه با حضور 170 ورزشکاراز 23 استان کشور در سالن ورزشی دانشگاه پیام نور قزوین برگزار می شود.



وی، از بدمینتون بازان استان های گیلان، تهران، سمنان، اصفهان، زنجان و فارس از قطب های بدمینتون کشور یاد کرد و افزود: تلاش ما این است که بانوان استان با عملکرد خوب، خود را به جمع تیم های مرحله یک چهارم نهایی برسانند.

دعوت از دختران فوتبالیست قزوین به اردوی تیم ملی

سه دختر نوجوان قزوینی به اردوی تیم ملی فوتبال کمتر از چهارده سال کشورمان دعوت شدند.



با نظر کادرفنی تیم ملی فوتبال دختران کمتر از چهارده سال کشورمان ندا رحمانی به همراه فاطمه و مونا طاهرخانی به این اردو فراخوانده شدند.

مصاف تکواندوکاران استان با حریفان

تیم هئیت تکواندوی قزوین ششم بهمن ماه در لیگ روی شیاپ چانگ می رود.

در هفته پنجم و ششم دور برگشت رقابتهای دسته یک تکواندوی باشگاههای کشور جام نقش جهان که به میزبانی خوزستان برگزار می شود تیم هئیت تکواندوی قزوین ششم بهمن ماه به ترتیب به مصاف تیم های همدان و فارس می رود.



هم اکنون تیم هئیت تکواندوی قزوین با شش امتیاز در مکان هشتم جدول رده بندی قرار دارد.



رقابت های لیگ دسته اول تکواندوی باشگاه های کشور با حضور 11 تیم برگزار می شود.