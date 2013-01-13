به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین نوری همدانی صبح یکشنبه در دیدار با علما، روحانیون و طلاب استان بوشهر اظهار داشت: از اینکه توفیق حضور در جمع مردم ولایتمدار و دیندار استان بوشهر را پیدا کردم خدا را شاکرم.
وی به جایگاه ویژه علما اشاره کرد و ادامه داد: در فرهنگ اسلامی از هیچ قشری به اندازه علما تقدیر نشده چرا که علما در جامعه نقشآفرین و تاثیرگذار هستند و وظایف مهم و سنگینی بر دوش این افراد است.
مرجع عالیقدر جهان تشیع به دو مرحله کسب علم و دانش و مرحله مرحله تلاش برای مدیریت و ساختن جامعه اشاره کرد و افزود: برای هر یک از این دو مرحله روایات فراوانی داریم و در مورد طلبگی آمده که شغلی پرفضیلتتر و پربرکتتر از طلبگی نمیبینیم.
وی به شرایط خاص طلبگی اشاره کرد و بیان داشت: اولین شرط آن خلوص است که کسی که در این راه گام برمیدارد با خدا معامله میکند و همه سرمایه خود را در طبق اخلاص میگذاردو اگر غیر از این باشد پیشرفت نمیکند.
طلاب همواره اهداف عالی و همتی بلند داشته باشند
آیتالله نوری همدانی اضافه کرد: طلاب باید دارای همتی بلند باشند تا بتوانند در این عرصه به توفیقی برسند و نباید به مراتب پائین قانع باشند و باید همواره هدفهای بزرگ و همتی عالی داشته باشند.
وی جدیت را یکی دیگر از اصول لازم برای طلبی برشمرد و تصریح کرد: افرادی که در این مسیر گام برمیدارند باید دارای اراده قاطع و عزمی مصمم باشند که در روایات مختلفی در این زمینه تاکید شده و کتابهای فراوانی نوشته شده است.
مرجع عالیقدر جهان تشیع به دوره دوم طلبگی یعنی مدیریت اشاره کرد و افزود: طلاب پس از پرورش در مرحله اول و فراگیری علوم و دانشهای مختلف گام به عرصه مدیریت جامعه میگذارند و در زمان غیبت کبری وظیفهای بزرگ و سنگین بر عهده علما است.
وی به وظایف و رسالتهای طلاب در زمان مدیریت جامعه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: حفظ مواریث اسلام، تفسیر و تبیین آنها و تاسیس حوزههای علمیه از جمله این موارد است که باید همواره برای در جریان بودن این کاروان و تربیت علمای بزرگ تلاش شود.
رفتار طلاب بهگونهای باشد که مردم آنها را پناهگاهی امن بدانند
آیتالله نوری همدانی ارتباط با مردم را یکی دیگر از وظایف طلاب در مرحله مدیریت عنوان کرد و گفت: علما و طلاب باید همواره برای تربیت و ارشاد و راهنمایی مردم تلاش کنند و باید به گونهای رفتار کنند که مردم آنها را پناهگاه امنی برای خود بدانند.
وی با تاکید بر لزوم برخورد کریمانه و محبتامیز طلاب با مردم، اظهار داشت: برخورد مناسب با مردم یکی از مهمترین وظایفی است که بر عهده طلاب است و باید همواره برای ارشاد و راهنمایی مردم تلاش شود.
مرجع جهان تشیع ایستادگی در مقابل افرادی که با اسلام مقابله میکنند را نیز به عنوان یک اصل مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: علمای ما همواره در این راه ثابت قدم بودهاند و هیچ وقت سکوت نکردهاند.
وی ادامه داد: افرادی هستند که تلاش دارند نور اسلام و ولایت را کمرنگ کنند که برگزاری مناظرههای علمای بزرگ و نگارش کتابهای متعدد از کارهایی است که علما گاهی با کلام و گاهی با قلم در راه گام برداشته اند.
تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی با اهل تسنن
آیتالله نوری همدانی تصریح کرد: مبارزه با دشمنان اسلام نیز همواره مورد تاکید است و در کنار آن توصیههای فراوانی بر داشتن اتحاد و همدلی با اهل تسنن صورت گرفته است و از ما خواسته شده که در کنار آنها باشیم و پشت سر انها نماز بخوانیم.
وی ادامه داد: علمای ما هیچگاه در برابر حکومتهای ظالم و فاسد از مبارزه کوتاهی نمی کنند و این روند در همه قرون ادامه داشته است و به گونههای مختلف و توسط افراد مختلف انجام شده است.
مرجع جهان تشیع افزود: مسلمانان همواره به دنبال داشتن قدرت بیشتر برای مقابله با استعمار و استکبار بودهاند و امام خمینی(ره) با تکیه بر دین اسلام توانست این حکومت 2500 ساله را سرنگون کند و هر چند سردمداران استکبار به طرق مختلف تلاش داشتهاند اسلام را نابود کنند، به این خواسته خود نرسیدهاند.
وی اضافه کرد: هماکنون اسلامی مانند صدر اسلام بوجود آمده است و همین انقلاب اسلامی ایران است که بیداری اسلامی را در سطح کشورهای عربی نیز توسعه داده است و از جبلالطارق هم گذشته و وارد اروپا شده و اقیانوسها را طی کرده و وارد قاره آمریکا نیز شده است.
آیتالله نوری همدانی به سه رکن انقلاب اسلامی یعنی اسلام و مردم و ولایت فقیه اشاره کرد و بیان داشت: حضرت امام خمینی (ره) همواره تاکید داشتند که باید مردم را در صحنه نگه داریم.
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